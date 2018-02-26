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26 февраля, источник: Чемпионат.com

Sky Sports: Левандовски хочет покинуть «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет покинуть команду, утверждает авторитетное британское интернет-издание Sky Sports.

Источник: Reuters

Сообщается, что если поляк убедит «Баварию» отпустить его грядущим летом, то «Манчестер Юнайтед» и «Челси» вступят в борьбу за игрока. В ближайшие две недели ситуация с будущим Левандовского должна проясниться.

Действующий контракт 29-летнего форварда с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года. Недавно Левандовски сменил агента — теперь интересы футболиста представляет Пини Захави.

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