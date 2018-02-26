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Sky Sports: Левандовски хочет покинуть «Баварию»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет покинуть команду, утверждает авторитетное британское
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет покинуть команду, утверждает авторитетное британское
Сообщается, что если поляк убедит «Баварию» отпустить его грядущим летом, то «Манчестер Юнайтед» и «Челси» вступят в борьбу за игрока. В ближайшие две недели ситуация с будущим Левандовского должна проясниться.
Действующий контракт 29-летнего форварда с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года. Недавно Левандовски сменил агента — теперь интересы футболиста представляет Пини Захави.