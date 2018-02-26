«Тобол» сыграл вничью с украинским клубом

Счет в первом тайме открыли гости с пенальти. Во втором тайме Джаба Канкава сравнял счет после подачи Максима Федина, а вывел команду вперед Ванче Шиков, удачно сыгравший на добивании штрафного. Заключительный гол в матче на счету украинцев. Нападающий «Гелиоса» подхватил мяч выскользнувший из рук Непогодова и отправил снаряд в ворота. Итоговый счет — 2:2.