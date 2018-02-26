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26 февраля, источник: Sports.kz

«Тобол» сыграл вничью с украинским клубом

Предпоследний контрольный матч на УТС в Турции костанайский «Тобол» сыграл вничью с украинским футбольным клубом «Гелиос» из Харькова.

Счет в первом тайме открыли гости с пенальти. Во втором тайме Джаба Канкава сравнял счет после подачи Максима Федина, а вывел команду вперед Ванче Шиков, удачно сыгравший на добивании штрафного. Заключительный гол в матче на счету украинцев. Нападающий «Гелиоса» подхватил мяч выскользнувший из рук Непогодова и отправил снаряд в ворота. Итоговый счет — 2:2.

Добавим, матч прошел под проливным дождем, что сильно сказалось на качестве игры. Последний контрольный матч на УТС в Турции «Тобол» сыграет против «БАТЭ» 2 марта.

На следующий день команда отправится в Казахстан, где продолжит подготовку к чемпионату.

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