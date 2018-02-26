«Челси» все хуже. Конте — вне четверки

Источник: AFP 2018

ВАН ГАЛ В «ЧЕЛСИ»?

В день матча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Daily Mirror распространил информацию, будто бы экс-тренер «МЮ» Луи ван Гал готов возглавить лондонцев, если Антонио Конте будет отправлен в отставку. Результат игры ускорил возможное увольнение итальянца — букмекеры даже обвалили коэффициенты на скорый уход тренера со своего поста.

Героем матча стал Лукаку — гол и голевая передача бельгийца позволили «МЮ» переломить ход встречи и победить. А самым забавным моментом игры стал эпизод, когда Виллиан пытался прочитать записку, переданную Моуринью Матичу.

Ну, а после финального свистка Жозе подарил кому-то из юных болельщиков «Юнайтед» свою записную книжку, откуда он и вырывал эти листки. Интересно, Моуринью оставил в ней какие-нибудь наработки?

КЕЙН СНОВА В ОГНЕ

Не зря Пеп Гвардьола назвал «Тоттенхэм» «командой Кейна», хотя Маурисио Покеттино всячески отвергает этот ярлык. Лучший бомбардир чемпионата Англии забил в пятом матче подряд, и на этот раз его гол особенно ценен — на 88-й минуте, когда «Тоттенхэм» отчаялся вскрыть оборону «Кристал Пэлас», Кейн головой замкнул передачу с углового. Этот удар — еще и привет тренеру «Пэлас» Рою Ходжсону, который на Euro-2016 заставлял Кейна исполнять угловые. Вот, где он полезен на «стандартах» — в штрафной площади!

Эта победа позволила «Тоттенхэму» обойти «Челси» и вернуться в зону Лиги чемпионов.

ЗОЛОТАЯ ЛЕВАЯ САЛАХА

Чем дальше, тем страшнее за сборную России. Лидер «Ливерпуля» и сборной Египта Салах не собирается останавливаться: в матче с «Вест Хэмом» он отличился уже в 23-й раз в чемпионате и установил любопытный рекорд — еще никто в премьер-лиге не забивал 20 мячей за сезон левой ногой.

«Считаю ли я Салаха лучшим левоногим в мире? Месси ведь тоже левоногий, так что давайте не будем забывать про него, — говорил на пресс-конференции Юрген Клопп. — Но мне не важно, какой частью тела он будет забивать». Гол Салаха не только оказался рекордным, но и победным для «Ливерпуля». А еще египтянин открыл вторую сотню голов «красных» в этом сезоне — команда Юргена Клоппа вслед за «Манчестер Сити» пробила трехзначное число точных ударов.

БОССОВ «ВЕСТ ХЭМА» СРАВНИЛИ С ГИТЛЕРОМ

24 февраля исполнилось 25 лет со дня смерти сэра Бобби Мура, величайшего футболиста в истории «Вест Хэма» и капитана сборной Англии на победном ЧМ-1966. В память об этом болельщики клуба, посетившие «Энфилд» оделись в футболки с изображением легенды. Но эту акцию испортил баннер, который фанаты продемонстрировали во время игры. На нем написано: «Брэйди, Салливан и Голд, вы нанесли Восточному Лондону больший урон, чем Гитлер. Вон, вон, вон».

Совершенно неуместный баннер вызвал шок у британских СМИ: некоторые действия правления «Вест Хэма» действительно вызывают вопросы, но сравнивать их с убийцей миллионов преступно. Тем более что упомянутый владелец клуба Дэвид Голд — наполовину еврей.

САМОСТРЕЛ ИЗ «БРАЙТОНА»

В начале 20 века футболист «Эвертона» Билли Бэлмер в одной из игр умудрился восемь раз поразить свои ворота. До него защитнику «Брайтона» Данку, конечно, далеко, но в минувшем туре он тоже повторил рекорд, которым не будет гордиться: в матче со «Суонси» англичанин забил четвертый гол в этом чемпионате и сравнялся с экс-ливерпульцем Шкртелом, установившим эту планку в сезоне-2013/14.

Правда, «лебедям» это не помогло: они проиграли впервые за десять матчей и вернулись в зону вылета.

«Лестер» — «Стоук Сити» — 1:1 (0:1). Голы: Шачири, 43 (0:1). Батленд, 70 — в свои ворота (1:1).



«Борнмут» — «Ньюкасл » — 2:2 (0:2). Голы: Гэйл, 17 (0:1). Гэйл, 45+1 (0:2). Смит, 80 (1:2). Гослинг, 89 (2:2).

«Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 4:1 (1:0). Голы: Эмре Джан, 29 (1:0). Салах, 51 (2:0). Роберту Фирмину, 57 (3:0). Антонио, 59 (3:1). Мане, 77 (4:1).

«Вест Бромвич» — «Хаддерсфилд» — 1:2 (0:0). Голы: ван Ла Парра, 48 (0:1). Мунье, 56 (0:2). Доусон, 64 (1:2).

«Бернли» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0). Голы: Барнс, 67 (1:0). Габбьядини, 90 (1:1).

«Брайтон» — «Суонси» — 4:1 (1:0). Голы: Маррей, 18 — с пенальти (1:0). Маррей, 69 (2:0). Кноккарт, 73 (3:0). Данк, 85 — в свои ворота (3:1). Локадиа, 90 (4:1).

«Уотфорд» — «Эвертон» — 1:0 (0:0). Гол: Дини, 79.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» — 0:1 (0:0). Гол: Кейн, 88.