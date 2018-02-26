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07:42 (мск), источник: Советский спорт

«Реал» не собирается платить за де Хеа 90 млн евро

Как сообщает Mundo Deportivo, этим летом состав мадридского клуба пополнит новый голкипер.

Источник: Reuters

По информации издания, главной целью «сливочных» остается Давид де Хеа, который близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что английский клуб готов продать своего лидера за 90 млн евро, но такие условия не устраивают испанцев.

Источник уверяет, что действующий победитель Лиги чемпионов нацелился на Тибо Куртуа, который ранее заявлял о желании вернуться в Мадрид.

В нынешнем сезоне де Хеа провел 34 матча, пропустил 23 гола и 19 раз оставлял свои ворота «сухими». Его текущий контракт рассчитан до 2019 года, а трансферный лист оценивается в 50 млн евро.

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