«Реал» не собирается платить за де Хеа 90 млн евро

Источник: Reuters

По информации издания, главной целью «сливочных» остается Давид де Хеа, который близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что английский клуб готов продать своего лидера за 90 млн евро, но такие условия не устраивают испанцев.

Источник уверяет, что действующий победитель Лиги чемпионов нацелился на Тибо Куртуа, который ранее заявлял о желании вернуться в Мадрид.