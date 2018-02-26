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05:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Эмери — о травме Неймара: Возможно, он сможет сыграть против «Реала»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери дал понять, что у форварда команды Неймара нет серьезной травмы.

Источник: Reuters

Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) футболист в безобидном эпизоде подвернул лодыжку и покинул поле на носилках.

«Неймар, возможно, сможет сыграть против “Реала” в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов через девять дней», — заявил Эмери на пресс-конференции.

В то же время капитан парижан Тьяго Силва отметил, что матч полуфинала Кубка лиги против «Марселя» Неймар, очевидно, пропустит.

«У Неймара опухла лодыжка. Я думаю, что в среду он не сыграет», — приводит L’Equipe слова Силвы.

ПСЖ 3:0
Первый тайм: 2:0
Марсель
25.02.2018, 23:00 Зрители: 47490 основной раунд: 27-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Эмери Унаи Руди Гарсия
Голы
10′ Кильян Мбаппе 29
27′ Жорже Пиреш Роланду 6
55′ Эдинсон Кавани 9
Составы
Альфонс Ареола 16
75′ Дани Алвес 32
Левен Кюрзава 20
33′ Тиагу Силва 2
Маркиньюс 5
Адриен Рабьо 25
45+1′ Эдинсон Кавани 9
Неймар 10
71′ Джовани Ло Сельсо 18
Юлиан Дракслер 23
61′ Кильян Мбаппе 29
89′ Анхель Ди Мария 11
57′ 61′ Лассана Диарра 19
82′ Тиагу Мотта 8
16 Йоан Пеле
18 Жордан Амави 60′
6 Жорже Пиреш Роланду 32′
23 Адиль Рами
26 Флориан Товен
10 Димитри Пайет
19 Луиз Густаву
29 Андре-Франк Замбо
2 Хироки Сакаи 59′
17 Буна Сарр
5 Лукас Окампос 38′ 20′
8 Морган Сансон
28 Валер Жермен 73′ 49′
14 Клинтон Нжи 75′
Статистика
6 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 6
3 Угловые 6
21 Фолы 18
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
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ПСЖ
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Марсель
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Франция
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