Эмери — о травме Неймара: Возможно, он сможет сыграть против «Реала»

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Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) футболист в безобидном эпизоде подвернул лодыжку и покинул поле на носилках.

«Неймар, возможно, сможет сыграть против “Реала” в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов через девять дней», — заявил Эмери на пресс-конференции.

В то же время капитан парижан Тьяго Силва отметил, что матч полуфинала Кубка лиги против «Марселя» Неймар, очевидно, пропустит.