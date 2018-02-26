Эмери — о травме Неймара: Возможно, он сможет сыграть против «Реала»

Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) футболист в безобидном эпизоде подвернул лодыжку и покинул поле на носилках.
«Неймар, возможно, сможет сыграть против “Реала” в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов через девять дней», — заявил Эмери на пресс-конференции.
В то же время капитан парижан Тьяго Силва отметил, что матч полуфинала Кубка лиги против «Марселя» Неймар, очевидно, пропустит.
«У Неймара опухла лодыжка. Я думаю, что в среду он не сыграет», — приводит L’Equipe слова Силвы.