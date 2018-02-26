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06:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар покинул поле на носилках и со слезами. Похоже, что всё серьёзно

С «Реалом» он, скорее всего, не сыграет.

Источник: AFP 2018

Неймар неудачно поставил ногу и получил травму в концовке встречи, когда «ПСЖ» уже провёл все три замены. Это случилось на 77-й минуте матча. В связи с этим парижане, которые вели в счёте 3:0, вынуждены были завершать матч вдесятером. Но это как раз вряд ли являлось большой проблемой для Унаи Эмери. Особых трудностей соперник в эти минуты парижанам не доставил. Но вот как быть «ПСЖ» дальше, если травма бразильца окажется серьёзной, большой вопрос.

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Впереди у французской команды ответный матч 1/8 Лиги чемпионов с «Реалом», и в этом противостоянии, несмотря на счёт 3:1 в пользу «Реала», далеко не всё ясно.

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В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар провёл в составе «ПСЖ» 7 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

В чемпионате Франции в 20 матчах на счету бразильца 19 голов и 13 результативных передач.

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Результаты обследования ожидаются в ближайшее время, но уже говорят, что Неймар пропустит матч с «Реалом» и ещё несколько встреч, в том числе и товарищескую игру со сборной России, которая состоится 23 марта.

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Ну, а сам матч с «Марселем», который продолжает борьбу с «Монако» за второе место, сложился для «ПСЖ» достаточно легко. Парижане вышли вперёд на 10-й минуте. Амави ошибся, перехватывая в штрафной проникающий пас Неймара, Жордан оставил мяч Мбаппе, который резко сместился в центр и выстрелил в ближний угол.

На 27-й минуте мяч вновь побывал в сетке ворот гостей — автогол был записан на Роланду. Рабьо забежал по флангу на пас Курзавы и прострелил на Неймара, который с ходу пробил с рикошетом от ноги Роланду в ворота! Окончательный результат на 55-й минуте установил Эдинсон Кавани. Неймар прорвался слева к лицевой и прострелил на уругвайца, который развернулся у вратарской и из-под Роланду пробил в дальнюю девятку.

В таблице французского первенства «ПСЖ» (71 очко) располагается на первой строчке, а «Марсель» (55 очков) занимает третье место.

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ПСЖ 3:0
Первый тайм: 2:0
Марсель
25.02.2018, 23:00 Зрители: 47490 основной раунд: 27-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Эмери Унаи Руди Гарсия
Голы
10′ Кильян Мбаппе 29
27′ Жорже Пиреш Роланду 6
55′ Эдинсон Кавани 9
Составы
Альфонс Ареола 16
75′ Дани Алвес 32
Левен Кюрзава 20
33′ Тиагу Силва 2
Маркиньюс 5
Адриен Рабьо 25
45+1′ Эдинсон Кавани 9
Неймар 10
71′ Джовани Ло Сельсо 18
Юлиан Дракслер 23
61′ Кильян Мбаппе 29
89′ Анхель Ди Мария 11
57′ 61′ Лассана Диарра 19
82′ Тиагу Мотта 8
16 Йоан Пеле
18 Жордан Амави 60′
6 Жорже Пиреш Роланду 32′
23 Адиль Рами
26 Флориан Товен
10 Димитри Пайет
19 Луиз Густаву
29 Андре-Франк Замбо
2 Хироки Сакаи 59′
17 Буна Сарр
5 Лукас Окампос 38′ 20′
8 Морган Сансон
28 Валер Жермен 73′ 49′
14 Клинтон Нжи 75′
Статистика
6 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 6
3 Угловые 6
21 Фолы 18
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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