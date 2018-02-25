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01:46 (мск), источник: Советский спорт

«Милан» справляет день рождение Доннаруммы в Риме на глазах болельщиков «Ромы»

Матч 26-го тура серии А между «Ромой» и «Миланом» завершился поражением римлян со счетом 0:2.

Источник: Советский спорт

РАСКЛАДЫ ПЕРЕД ГЛАВНОЙ ВСТРЕЧЕЙ ТУРА

Получив оплеуху от харьковского «Шахтера’ь рамках Лиги чемпионов, римская «Рома» должна была каким-то образом вернуть себе доверие болельщиков. Хотя сказать, что в главном европейском турнире у римлян все плохо, нельзя. Гол на поле стадиона «Металлист» дает хорошие шансы команде Ди Франческо на выход в следующий раунд. В серии А дела обстоят также не безнадежно. Отрыв от третьего места составляет 2 очка. Поэтому матч с «Миланом» для хозяев был очень важен, в случае победы — «джалоросси» потеснят своих кузенов из «Лацио» и выйдут на чистое третье место.

Говоря о «Милане» можно отметить, что это по-настоящему команда открытие в новом году. Подопечные Гаттузо не проигрывают вот уже одиннадцать туров, с 23-го декабря. Хотя по началу все скептически отнеслись к назначению Дженнаро на пост главного тренера миланцев.

Отрыв от «Ромы» очень серьезный — девять очков. Упускать возможность взять очки на «Стадио — Олимпико» было бы грех. Беспроигрышные серии шли бы ко всем чертям. Поэтому «Милан» настроился серьезно: после выхода в следующий раунд плей-офф Лиги Европы у «россонери» было преимуществом перед соперником в плане эмоций. И первые минуты матча — тому подтверждение.

ГАТТУЗО — ГЛАВНАЯ ПЕРСОНА ПЕРВОГО ТАЙМА

Команды начали очень резво. Такое ощущение, что их, как собак, держали на привязи и долго не кормили, а потом спустили друг на друга. Даже главной звезде «Ромы» Радже Наинголлану разбили губу в усердной борьбе. Но уже к пятнадцатой минуте римляне прибрали инициативу к ногам. Несколько ударов в створ Доннарумы слегка размяли голкипера. Кстати, ему как раз в день матча исполнилось девятнадцать лет.

Временами «Милан» огрызался. Чалханоглу и Доннарумма не на шутку раздражали «Рому». Было забавно наблюдать за реакцией Гаттузо на действия своего коллектива. Кто-бы что не говорил, в современном «Милане» он — главная фигура.

К середине первого тайма владение мячом как у тех, так и у других стало равным. Игра приобрела качельный характер. Вратари, как говорится, почивали на лаврах. Лишь однажды после неточного паса Наинголлана, турецкий хавбек «Милана» Чалханоглу мог ворваться в штрафную римлян. Но защитники «Ромы» съели турка после того, как он пытался обыграть оппонентов в штрафной площади.

Команды так и провели оставшееся время, не потревожив нисколечко вратарей. Главную роль в матче исполнял Гаттузо. Именно он часто привлекал объективы камер, спорил с арбитром и даже вступил в перепалку с Коларовым. Правда, после свистка джентльмены пожали друг другу руки.

«МИЛАН» РАЗРЫВАЕТ ОБОРОНУ СОПЕРНИКА НА «СТАДИО-ОЛИМПИКО»

Второй тайм начался куда более событийно. Счет на 48-й минуте матча открыл нападающий «Милана» Патрик Кутроне. Миланцы поймали римлян на контратаке и, говоря хоккейным языком, реализовали большинство. Кутроне начал комбинацию, он же ее и закончил, сыграв на опережении в центре штрафной, переправив мяч в ворота голкипера «Ромы» Аллисона.

Естественно, «Рома» побежала отыгрываться, едва не поплатившись за это. «Милан» имел две перспективные контратаки, которые вполне могли закончиться взятием ворот. К чести миланцев надо сказать, что их оборона в этом матче была просто безупречна. Все было дисциплинировано, как в былые времена эпохи Несты и Мальдини.

На 64-й минуте Ди Франческо радикально меняет схему. Вместо Наинголлана выходит Эдин Джеко. Таким образом, тактика 4−3−3 меняется фактически на 4−2−4, то есть атака римлян усилилась. Хотя так и осталось неясным, почему заменили самого креативного игрока.

Гаттузо тут же ответил своей заменой. Правда, на схему это никак не повлияло. Вместо нападающего и автора первого забитого мяча Кутроне вышел другой форвард — Калинич. На 72-минуте Калинич мог отличится: ситуация сложилась ровно та же, что и в первом забитом мяче. Полный провал «Ромы» в защите привел к тому, что «Милан» выбегал на соперника 4 в 2, и только мастерство Аллисона Беккера спасло от неминуемого гола. Но уже через минуту Калинич отдал голевую передачу на Каллабрию, который переправил мяч в чужие ворота. Примечательно то, что оба гола пришли через центральную зону. Это говорит о том, что помимо центра обороны у римлян страдает еще и опорная зона.

«Милан» заслуженно победил и потихоньку включился в борьбу за еврокубковые места. «Рома», наоборот, дает шанс конкурентом оторваться и теряет надежду на четвертое место. Кресло тренера римлян Ди Франческо зашаталось. В случае вылета из Лиги чемпионов руководство «волков» не простит подобный прокол.

В следующем туре «Рома» едет в гости к «Наполи», а «Милан» проведет дерби против «Интера».

Рома 0:2
Первый тайм: 0:0
Милан
25.02.2018, 22:45 основной раунд: 26-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Дженнаро Гаттузо
Голы
63 Патрик Кутроне (Хесус Хоакин Сусо) 48′
2 Давиде Калабрия (Н. Калинич) 74′
Составы
Алиссон 1
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
Бруну Перес 25
Константинос Манолас 44
Кевин Стротман 6
Диего Перотти 8
Патрик Шик 14
64′ Раджа Наингголан 4
Эдин Джеко 9
80′ Лоренцо Пеллегрини 7
Жерсон 30
73′ Дженгиз Ундер 17
Грегуар Дефрель 23
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Давиде Калабрия
13 Алессио Романьоли
19 Леонардо Бонуччи
68 Рикардо Родригес
10 Хакан Чалханоглу
21 Лукас Билья
79 Франк Кессье
5 Джакомо Бонавентура 90′
18 Риккардо Монтоливо
8 Хесус Хоакин Сусо 82′
11 Фабио Борини
63 Патрик Кутроне 67′
7 Никола Калинич
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 5
9 Угловые 3
11 Фолы 6
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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