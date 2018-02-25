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01:41 (мск), источник: Р-Спорт

Хет-трик Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Севилью»

Мадридский «Атлетико», являющийся соперником московского «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы, разгромил «Севилью» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Антуан Гризманн (42, 51 — с пенальти, 81-я минуты), также отличились Диего Коста (29-я) и Коке (65-я). В составе «Севильи» мячи забили Пабло Сарабия (85-я) и Нолито (89-я).

«Атлетико», одержавший пятую победу подряд, с 58 очками идет на втором месте в таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь баллов. «Севилья» с 39 очками занимает шестую строчку.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдут 8 марта в Мадриде и 15 марта в Москве.

Севилья 2:5
Первый тайм: 0:2
Атлетико
25.02.2018, 22:45 основной раунд: 25-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Диего Симеоне
Голы
85′ Пабло Сарабия (В. Бен Йеддер) 17
89′ Нолито (С. Эскудеро) 24
18 Диегу Коста 29′
7 Антуан Гризманн 42′
7 Антуан Гризманн 51′
6 Коке (А. Гризманн) 65′
7 Антуан Гризманн (Н. Сауль) 81′
Составы
Серхио Рико 1
Клеман Лангле 5
68′ Серхио Эскудеро 18
Габриэль Меркадо 25
Эвер Банега 10
Стивен Н`Зонзи 15
Пабло Сарабия 17
Луис Муриэль 20
32′ 60′ Карлос Хоакин Корреа 11
Виссам Бен Йеддер 9
18′ Гонсалес Хесус Навас 16
Мигель Лаюн 3
70′ 70′ Франко Васкес 22
Нолито 24
13 Ян Облак
2 Диего Годин
3 Филипе Луис
16 Шиме Врсалько
24 Хосе Хименес 47′
8 Ньигес Сауль 90+1′
14 Габриэль Фернандес Габи
7 Антуан Гризманн
5 Томас Партей 64′
11 Анхель Корреа
6 Коке 71′
23 Виктор Мачин Перес Витоло
18 Диегу Коста 76′ 28′
21 Кевин Гамейро
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 8
5 Угловые 4
10 Фолы 24
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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