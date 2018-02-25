Хет-трик Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Севилью»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Антуан Гризманн (42, 51 — с пенальти, 81-я минуты), также отличились Диего Коста (29-я) и Коке (65-я). В составе «Севильи» мячи забили Пабло Сарабия (85-я) и Нолито (89-я).
«Атлетико», одержавший пятую победу подряд, с 58 очками идет на втором месте в таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь баллов. «Севилья» с 39 очками занимает шестую строчку.
Матчи 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдут 8 марта в Мадриде и 15 марта в Москве.