Гвардиола не перестанет носить жёлтую ленточку, несмотря на обвинения от FA

«Если я нарушил правила, то приму это. Приму и штраф. Однако я человек. В Великобритании устроили Brexit, позволили принять решение Шотландии. Людей в Каталонии же обвинили в мятеже, но у них не было оружия, а были только голоса. Я ценю поддержку болельщиков “Манчестер Сити” в мой адрес. В FA знают, что я всегда буду носить жёлтую ленточку», — приводит слова Гвардиолы журналист Пол Браун в «Твиттере».