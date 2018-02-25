Гвардиола не перестанет носить жёлтую ленточку, несмотря на обвинения от FA

Гвардиола прикалывает жёлтую ленточку к своей груди в знак поддержки арестованных активистов и политиков, выступающих за независимость Каталонии.
«Если я нарушил правила, то приму это. Приму и штраф. Однако я человек. В Великобритании устроили Brexit, позволили принять решение Шотландии. Людей в Каталонии же обвинили в мятеже, но у них не было оружия, а были только голоса. Я ценю поддержку болельщиков “Манчестер Сити” в мой адрес. В FA знают, что я всегда буду носить жёлтую ленточку», — приводит слова Гвардиолы журналист Пол Браун в «Твиттере».
23 февраля FA предъявила Гвардиоле обвинения в нарушении правил. Испанскому специалисту предстоит ответить на обвинения по поводу ношения жёлтой ленточки, которая несёт политическое послание. Гвардиола нарушил правила FA относительно формы и рекламы. У тренера есть время до вечера 5 марта, чтобы ответить на обвинения.