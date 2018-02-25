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25 февраля, источник: Чемпионат.com

Гвардиола не перестанет носить жёлтую ленточку, несмотря на обвинения от FA

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Арсеналом» (3:0) в финале Кубка английской лиги рассказал, почему во время встречи снова носил жёлтую ленточку, несмотря на обвинения в свой адрес по этому поводу со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA).

Источник: Reuters

Гвардиола прикалывает жёлтую ленточку к своей груди в знак поддержки арестованных активистов и политиков, выступающих за независимость Каталонии.

«Если я нарушил правила, то приму это. Приму и штраф. Однако я человек. В Великобритании устроили Brexit, позволили принять решение Шотландии. Людей в Каталонии же обвинили в мятеже, но у них не было оружия, а были только голоса. Я ценю поддержку болельщиков “Манчестер Сити” в мой адрес. В FA знают, что я всегда буду носить жёлтую ленточку», — приводит слова Гвардиолы журналист Пол Браун в «Твиттере».

23 февраля FA предъявила Гвардиоле обвинения в нарушении правил. Испанскому специалисту предстоит ответить на обвинения по поводу ношения жёлтой ленточки, которая несёт политическое послание. Гвардиола нарушил правила FA относительно формы и рекламы. У тренера есть время до вечера 5 марта, чтобы ответить на обвинения.

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