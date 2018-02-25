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25 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Гвардьола — с трофеем, Венгер — у разбитого корыта

«Манчестер Сити» убедительно переиграл «Арсенал» в решающем матче Кубка лиги.

Источник: Спорт-Экспресс

АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ — 0:3 (0:1)

Голы: Агуэро, 18 (0:1). Компани, 58 (0:2). Сильва, 65 (0:3).

«Арсенал»: Оспина, Чеймберс (Уэлбек, 65), Мустафи, Косьельни, Бельерин, Рэмси (Ивоби, 73), Джака, Монреаль (Колашинац, 26), Езил, Уилшир, Обамеянг.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Компани, Отаменди, Данилу, Де Брейне, Фернандинью (Бернарду Силва, 52), Гюндоган, Сильва, Сане (Габриэл Жезус, 77), Агуэро (Фоден, 89).

Предупреждения: Бельерин, 24. Рэмси, 32. Фернандинью, 36. Чеймберс, 47. Компани, 80. Уилшир, 88 (предупреждения).

Судья: Посон.

25 февраля. Лондон. Стадион «Уэмбли». 85 671 зритель.

«СИТИ»: ТРИ ПОБЕДЫ ЗА ПЯТЬ СЕЗОНОВ

В 2012 году Арсен Венгер произнес фразу, которую ему припоминают до сих пор. «Для меня существуют пять трофеев, — признавался тренер “Арсенала”. — Самый важный — кубок за победу в премьер-лиге, а затем Лига чемпионов. На третьем месте для меня — попадание в Лигу чемпионов, а уже после этого идут Кубок Англии и Кубок лиги». Над французом посмеивались и тогда, и сейчас: с 2006-го по 2015-й команда в чемпионате занимала только третьи и четвертые места, но Венгер считал эту серию не лузерской, а трофейной.

В прошлом сезоне «Арсенал» финишировал пятым, так что даже тренер остался без фантомной награды. Да и приоритеты Венгера изменились: кубковые турниры для лондонцев стали основными, ведь только в них «Арсенал» побеждал в последнее время. Правда, это касается только Кубков и Суперкубков Англии, а Кубок лиги в эру Венгера лондонцы не выигрывали. Хотя шансы были: в 2007-м молодежь «Арсенала» (средний возраст основы — 21 год) уступила «Челси», а четыре года спустя сенсационно проиграла «Бирмингему».

У «Манчестер Сити» недобора Кубков лиги нет: за последние пять сезонов «горожане» теперь уже трижды побеждали в этом турнире, но воскресный триумф имеет особую ценность для Пепа Гвардьолы. Неофициально «Сити» сейчас считают лучшей командой мира, английский клуб ходит у букмекеров в фаворитах Лиги чемпионов, но призов у «горожан» пока нет. Прошлый сезон впервые в карьере Пепа Гвардьолы оказался бестрофейным, поэтому Кубок лиги был вдвойне важен для каталонца.

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ЖАЛКАЯ ОБОРОНА «АРСЕНАЛА»

Кстати, о Каталонии. На днях Футбольная ассоциация обвинила Гвардьолы в нарушении запрета на использование политической символики. Поводом стала крохотная желтая ленточка, которую тренер уже несколько месяцев носит на груди во время матчей. Эта ленточка — символ сторонников независимости Каталонии, а значит запрещенный ФА политический атрибут. Но Гвардьола готов ко всему и сдаваться не собирается — на финал Кубка лиги тренер тоже пришел с желтым бантиком.

Гвардьола точно не думает о такой ерунде, как обвинения чиновников. О футболе — совсем другое. На игру с «Арсеналом» каталонец выставил уже привычную связку опорников Фернандинью — Гюндоган, а за творчество отвечали Сане, Де Брейне и Сильва. Венгеру пришлось сложнее: Мхитарян был заиграл за «МЮ», поэтому не мог участвовать в матче. Так что в роли второй «десятки» вместе с Езилом выступил Уилшир. И он же создал первый голевой момент в матче, приведший к неточному удару Обамеянга с нескольких метров.

Венгер предсказуемо вернулся к схеме с тремя защитниками, потому что опасался массивных атак «Манчестер Сити». Частично тактика Венгера сработала: в позиционном нападении команде Гвардьолы было сложно развернуться. Но «Арсенал» подвело индивидуальное мастерство защиты. Мастерством это, правда, трудно назвать: во время обычного удара от ворот Мустафи проиграл Агуэро позицию, аргентинец с радостью убежал к чужой штрафной и перекинул Оспину. Такими вышли 199-й мяч форварда за «Манчестер Сити» и первая голевая передача голкипера Браво в сезоне.

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ПЕПА

«Арсенал» не выглядел безнадежно. Как и в октябрьском матче чемпионата, «Сити» доминировал, но как бы оставлял шанс сопернику. На самом деле это была лишь иллюзия, и любые перестановки Венгера разбивались о мощь «горожан». Даже на «стандартах» «Арсенал» рассыпался, и как раз в результате углового Компани удвоил счет.

Но все-таки основное давление «Сити» оказывал на лондонцев в позиционном нападении. Гвардьола будто бы доказывал Венгеру, что его модель несовершенна. «Я хотел играть за команду Венгера, — откровенничал накануне финала Пеп. — Я звонил ему, чтобы пройти собеседование, ездил к нему домой. Но у Арсена была своя команда, и он ответил, что места в составе нет. Мне всегда импонировал футбол Венгера. Про “Манчестер Сити” иногда говорят, что наша игра чуть напоминает стиль “Арсенала” последних 20 лет, и это меня радует».

Модернизированные «кружева» в итоге привели к разгрому: в середине второго тайма Сильва забил третий мяч, и после этого команды будто бы бросили играть. Стала стремительно пустеть половина «Уэмбли», на которой сидели болельщики «Арсенала». Они осознали, что в этом сезоне команда не получит даже пятый по рангу Венгера трофей. Ну, а «Сити» впервые озолотился при Гвардьоле и начал путь к хет-трику. Осталось только зафиксировать победу в премьер-лиге и выиграть Лигу чемпионов.

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