Венгер: «Манчестер Сити» забил важный гол в ворота «Арсенала» из 100% офсайда

«Поздравления «Манчестер Сити», он выиграл заслуженно. Когда проигрываешь со счётом 0:3, конечно, нужно работать над улучшением игры при обороне. Тем не менее, считаю, что большую часть времени мы сегодня играли в обороне хорошо. Иногда теряли концентрацию, а в матчах против сильных команд за это приходится платить. В ключевые моменты игры на не хватило концентрации, а не отсутствие старания. «Арсенал» сегодня позволил сопернику создать много голевых моментов, но не создал их сам.