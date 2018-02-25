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Венгер: «Манчестер Сити» забил важный гол в ворота «Арсенала» из 100% офсайда

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в финале Кубка английской лиги.

Источник: Reuters

«Поздравления «Манчестер Сити», он выиграл заслуженно. Когда проигрываешь со счётом 0:3, конечно, нужно работать над улучшением игры при обороне. Тем не менее, считаю, что большую часть времени мы сегодня играли в обороне хорошо. Иногда теряли концентрацию, а в матчах против сильных команд за это приходится платить. В ключевые моменты игры на не хватило концентрации, а не отсутствие старания. «Арсенал» сегодня позволил сопернику создать много голевых моментов, но не создал их сам.

Второй гол в исполнении соперника был важным в этом матче. На мой взгляд, он был забит из стопроцентного положения вне игры.

Когда проигрываешь матчи, нужно принимать критику в свой адрес. Я верю, что «Арсенал» быстро восстановиться от этого поражения. Мы дошли до финала и проиграли, так что теперь сосредоточимся на следующем матче чемпионата Англии, — приводит слова Венгера BBC.

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