«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка лиги
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Арсеналом» (3:0) в финале Кубка лиги.
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Арсеналом» (3:0) в финале Кубка лиги.
Голами в составе «горожан» отметились Серхио Агуэро, Венсан Компани и Давид Сильва.
Этот трофей стал для манцестерцев первым под руководством Хосепа Гвардьолы. По данным СМИ, в ближайшее время после завоевания кубка руководство клуба объявит о продлении контракта с испанским специалистом до лета 2021 года.
Отметим, что «Арсенал» впервые за 18 лет пропустил на «Уэмбли» три мяча. В октябре 1999 года «канониры» со счетом 2:4 проиграли «Барселоне» в Лиге чемпионов. В той игре в составе каталонцев 90 минут на поле провел Гвардьола.
Кубок лиги
Финал
«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:3 (0:1).
Голы: Агуэро, 18 (0:1). Компани, 58 (0:2), Д. Сильва (0:3).
«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Чемберс (Уэлбек, 65), Монреаль (Колашинац, 26), Джака, Уилшир, Рэмси (Ивоби, 73), Езил, Обамеянг.
«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Компани, Отаменди, Данилу, Фернандинью (Бернарду Силва, 52), Гюндоган, Де Брейне, Сильва, Агуэро (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 77).
Предупреждения: Бельерин, 24. Рэмси, 32. Фернандинью, 36. Чемберс, 47. Компани, 80. Уиллок, 88.
Судья: Поунсон.
25 февраля. Лондон. Стадион «Уэмбли».