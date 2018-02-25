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25 февраля, источник: Sports.kz

«Потерять такой клуб будет безрассудно!». «Астана» раскрыла ситуацию с долгами и трансферами лидеров

Исполнительный директор «Астаны» Кайсар Бекенов, в интервью корреспонденту KazFootball.kz, рассказал о трансфере лидеров команды Жуниора Кабананги и Срджана Граховаца, подытожил успешный европейский сезон 2017/2018 и разъяснил ситуацию о долгах столичного клуба.

— Кайсар Рауфович, текущей зимой в составе «Астаны» произошли кадровые изменения: команду покинули Жуниор Кабананга и Срджан Граховац, которые были основными игроками клуба, однако взамен не было приобретено, как считается, равнозначных замен. С чем это связано?

— Во-первых, у ухода названных Вами игроков есть собственная предистория. Если в случае с Кабанангой это и желание игрока, который многое дал клубу и заслужил шанс попробовать свои силы в другой стране и заработать хорошие деньги, и финансовые причины — как известно, согласно ограничениям Финансового фейр-плей, мы должны закрывать трансферные расходы клуба за счет собственных трансферных доходов. В результате, чтобы выкупить трансферы тех игроков, что клуб взял в аренду в прошлом году с правом выкупа, необходимо было произвести продажу Кабананги. По-финансовому, можно сказать, что руководство клуба свело кредит с дебетом. В случае же с Граховацом можно сказать, что спортивный принцип преобладал: восстановился Ласло Кляйнхайслер, плюс были подписаны Марко Станоевич, Юрий Перцух и Бактиер Зайнутдинов, каждый из которых может закрыть позицию Срджана. В результате, посчитали, что для всех сторон будет лучше, если он отыграет этот год в аренде. По ее окончанию и будем принимать решение о его будущем.

— Скоро матчем за Суперкубок стартует новый сезон. Можно ли сказать, что команда полностью готова к его началу?

— Я думаю, неверно использовать слово «полностью» относительно готовности команды в любой фазе сезона, нет предела совершенству и всегда есть что-то, что можно улучшить. На руку клубу, конечно, прошедшие матчи со «Спортингом», возможно, они помогут команде легче войти в сезон, но, повторюсь, до полной готовности еще далеко.

— Можно ли тогда упомянуть финансовые проблемы, про которые неоднократно упоминал Станимир Стойлов, как один из факторов, препятствующих эффективной подготовке к сезону?

— Хотелось бы, конечно, верить, что игроки проявят понимание и со 100% отдачей проводят подготовку, но и мы прекрасно понимаем, что нельзя чего-то требовать от них, не выполнив в полной мере всех обязательств перед ними. К сожалению, данная проблема существует, уже ни для кого не является тайной, но пока непонятно, как и когда она будет решена. Понятно, что все это не лучшим образом влияет на репутацию клуба и ее стабильность, и нервозность игроков и тренерского штаба не идет на пользу общего дела.

— Станимир использовал фразу, что «мы можем потерять эту «Астану». Насколько реалистичен этот сценарий?

— Стараемся сохранять спокойствие и не терять самообладания. С другой стороны, ситуацию усугубляет тот факт, что УЕФА строго следит за финансовыми показателями участников еврокубков, и весьма скор на принятие карательных мер. В УЕФА никто не будет ждать и слушать наши объяснения, и если ситуация не будет разрешена в ближайшее время — последствия нельзя недооценивать. И если будет принято какое-то решение из-за долгов клуба — его потом не станут пересматривать, даже если в дальнейшем ситуация с финансами изменится в лучшую сторону.

— А назывались какие-то сроки или условия? От чего зависит дальнейшая судьба клуба?

— Выполняем свою работу и стараемся не обращать внимания на разного рода слухи. Пока ничего определенного нам не сказали, знаем, что происходят изменения в структуре учредителей, ведется какая-то работа, но конкретики пока никакой нет.

— Вас не удивляет наличие таких проблем после всех успехов? Ведь, казалось бы, такие успехи должны были упростить, что называется, жизнь клуба?

— Удивление, наверное, не совсем верное слово. Скорее обидно, что такой титанический труд команды и тренерского штаба в последние годы, когда крупица за крупицей, кирпичик за кирпичиком создавался клуб, ставший по-настоящему визитной карточкой отечественного футбола, достигший уровня, который еще какие-то 5 лет назад казался немыслимым, несбыточным — все это может быть разрушено разом, в один миг. В нашем спорте, к сожалению, не так много таких успешных проектов, чтобы можно было их разбазаривать так легко. И, на мой взгляд, потерять такой клуб будет безрассудно!

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