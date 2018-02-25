Соперник ЦСКА в 1/8 финала ЛЕ «Лион» упустил победу над «Сент-Этьеном»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Су-57 в небе Сирии: F-22 спасаются "бегством" - сведения из Сети
Кристина Асмус похвасталась талантом 4-летней дочери
Стало известно, как мельдоний мог попасть в пробу Крушельницкого
Тина Канделаки позирует на морозе в шикарной соболиной шубе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.02
ПСЖ3
Марсель0
Футбол. Зарубежный
25.02
Севилья2
Атлетико5
Футбол. Зарубежный
25.02
Рома0
Милан2
Футбол. Зарубежный
25.02
Валенсия2
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
25.02
РБ Лейпциг1
Кельн2
Футбол. Зарубежный
25.02
Лион1
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
25.02
Атлетик2
Малага1
Футбол. Зарубежный
25.02
Верес3
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
25.02
Шахтер Д5
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
25.02
Байер0
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
25.02
Манчестер Юнайтед2
Челси1
Футбол. Зарубежный
25.02
Бордо0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
25.02
Фиорентина1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
25.02
Сассуоло0
Лацио3
Футбол. Зарубежный
25.02
Верона2
Торино1
Футбол. Зарубежный
25.02
Сампдория2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
25.02
Заря Лг3
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
25.02
Олимпик Д2
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
25.02
Кристал Пэлас0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
25.02
Кротоне2
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
25.02
Вильярреал1
Хетафе0
Все события
Зверев: София Ротару вышла «втихаря» замуж
Западные СМИ в недоумении от русских в Пхёнчхане
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
Прощай, Олимпиада
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка Лиги
Амаль Клуни в платье с ярким принтом выступила на конференции
Фото дня: романтические выходные Стриженовых
Мир охватила мода на дизайнерские пупки
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
14Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады
25 февраля, источник: Чемпионат.com

Соперник ЦСКА в 1/8 финала ЛЕ «Лион» упустил победу над «Сент-Этьеном»

«Лион» разошёлся миром с «Сент-Этьеном» в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Игра прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.

Голом в составе «ткачей» отметился нападающий Мариано, отправивший мяч в сетку на 19-й минуте. Защитник гостей Матьё Дебюши сравнял счёт в самой концовке встречи. Таким образом, безвыигрышная серия хозяев теперь насчитывает пять матчей.

«Лион» (49 очков) занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Сент-Этьен», набрав 34 балла, расположился на 12-й позиции.

Лион 1:1
Первый тайм: 1:0
Сент-Этьен
25.02.2018, 19:00 основной раунд: 27-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Жан-Луи Гассе
Голы
19′ Мариано Диас 9
26 Матье Дебюши 90′
Составы
Матье Горжелен 30
Антониу Марселу 6
Жереми Морель 15
Ферлан Менди 22
Мемфис Депай 11
Танги Ндомбеле 28
77′ Мариано Диас 9
Бертран Траоре 10
36′ Рафаэл да Силва 4
Кенни Тете 23
70′ Набиль Фекир 18
Муктар Диакаби 5
45′ Люка Тузар 29
Уссем Ауа 8
16 Стефан Рюффье
24 Лоик Перрен
26 Матье Дебюши
28 Невен Суботич 84′
6 Янн М`Вила
10 Реми Кабелла
14 Жонатан Бамба
27 Роберт Берич
11 Габриэл Силва 88′
8 Ассан Диуссе
17 Уле Сельнес 67′ 42′
7 Поль-Жорж Нтеп Мадиба
22 Кевин Монне-Паке 62′
21 Ромен Амума 90+3′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 2
3 Угловые 7
9 Фолы 23
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сент-Этьен
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
Эмоции зашкаливают: что творилось в раздевалке сборной России
Прощай, Олимпиада
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка Лиги
Американские СМИ назвали оптимальный состав сборной России на ОИ
Моуринью приблизил отставку Конте. «МЮ» победил «Челси»
Герои сборной России. Кто выиграл для нас финал Олимпиады
New York Times: Надпись OAR заменила RUS — родилась новая нация
Брюс Будро — о Капризове: Надеюсь, КХЛ завтра распадется
Новости
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Плавучие отели появятся в Петербурге в мае
Замглавы Минстроя назвал самую резонансную стройку РФ
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Ксению Собчак резко раскритиковали за фото сына с таблетками Интернет-пользователи обвинили ведущую в излишней «беспечности».
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь