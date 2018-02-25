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Соперник ЦСКА в 1/8 финала ЛЕ «Лион» упустил победу над «Сент-Этьеном»
«Лион» разошёлся миром с «Сент-Этьеном» в матче 27-го тура чемпионата Франции.
«Лион» разошёлся миром с «Сент-Этьеном» в матче 27-го тура чемпионата Франции.
Игра прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.
Голом в составе «ткачей» отметился нападающий Мариано, отправивший мяч в сетку на 19-й минуте. Защитник гостей Матьё Дебюши сравнял счёт в самой концовке встречи. Таким образом, безвыигрышная серия хозяев теперь насчитывает пять матчей.
«Лион» (49 очков) занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Сент-Этьен», набрав 34 балла, расположился на 12-й позиции.
|Лион
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1:1
Первый тайм: 1:0
|Сент-Этьен
|Брюно Женезьо
|Жан-Луи Гассе
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)