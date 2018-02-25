Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов устал от Шурыгиной и расскажет о погибшем в Сирии пилоте
Раскрыт "циничный" план МОК по Крушельницкому - Свищев
Все в сборе: Ирина Шейк и Брэдли Купер на шоппинге с дочкой
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Фото дня: романтические выходные Стриженовых
Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.02
ПСЖ3
Марсель0
Футбол. Зарубежный
25.02
Севилья2
Атлетико5
Футбол. Зарубежный
25.02
Рома0
Милан2
Футбол. Зарубежный
25.02
Валенсия2
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
25.02
РБ Лейпциг1
Кельн2
Футбол. Зарубежный
25.02
Лион1
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
25.02
Атлетик2
Малага1
Футбол. Зарубежный
25.02
Верес3
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
25.02
Шахтер Д5
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
25.02
Байер0
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
25.02
Манчестер Юнайтед2
Челси1
Футбол. Зарубежный
25.02
Бордо0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
25.02
Фиорентина1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
25.02
Сассуоло0
Лацио3
Футбол. Зарубежный
25.02
Верона2
Торино1
Футбол. Зарубежный
25.02
Сампдория2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
25.02
Заря Лг3
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
25.02
Олимпик Д2
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
25.02
Кристал Пэлас0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
25.02
Кротоне2
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
25.02
Вильярреал1
Хетафе0
Все события
Собчак сделала неожиданное заявление о Курила - СМИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Американские СМИ назвали оптимальный состав сборной России на ОИ
Моуринью приблизил отставку Конте. «МЮ» победил «Челси»
Амаль Клуни в платье с ярким принтом выступила на конференции
Фото дня: романтические выходные Стриженовых
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
14Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады
25 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Моуринью приблизил отставку Конте. «МЮ» победил «Челси»

После поражения на «Олд Траффорд» действующий чемпион Англии покинул зону Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

СЛОВЕСНЫЙ КОНФЛИКТ

У «Челси» и «МЮ» исторически не было никаких разногласий. Да, в новом веке они постоянно соперничают, но даже перед московским финалом Лиги чемпионов их болельщики не издевались друг над другом и уж тем более не дрались. Между тренерами отношения тоже были рабочими: сэр Алекс Фергюсон в своей автобиографии по-приятельски называл Жозе Моуринью «нахальным молодым человеком», а португалец рассказывал, что получал поддержку от легенды «МЮ» во время работы в других странах.

В последнее время ситуация ухудшилась. Болельщики «Манчестер Юнайтед» неоднозначно реагировали на назначение Моуринью летом 2016-го, припоминая его спорную тактику и эпатажное поведение во время работы в «Челси». А теперь португалец еще и открыто конфликтует с коллегой из бывшего клуба. Хотя началось все как раз с Антонио Конте: в июле он ляпнул, что хочет избежать «сезона Моуринью», намекая на провал чемпионата-2015/16 после победы в премьер-лиге. Тренер «МЮ» отшутился, что не хочет облысеть из-за Конте (известно, что итальянец несколько раз пересаживал волосы), и на этом вроде бы все закончилось.

Но через полгода Моуринью намекнул на то, что тренер «Челси» слишком экспрессивен — и понеслось. Конте сказал, что у португальца «старческое слабоумие», а тот в ответ припомнил визави скандал с договорными играми, из-за которого итальянца дисквалифицировали на четыре месяца. «Когда мы будем играть с “Манчестер Юнайтед”, встретимся с Моуринью и все обсудим тет-а-тет», — обещал Конте. После этого оба тренера заявили, что презирают друг друга, и на этом конфликт был поставлен на паузу.

СУХОЕ РУКОПОЖАТИЕ

Неизвестно, обсуждали ли тренеры в день матча свои отношения, но в чаше «Олд Траффорд» оба появились порознь. Руки пожали — прохладно, вскользь, поверхностно, но формальности соблюли. И правильно: если бы тренеры не поприветствовали друг друга на камеру, то импульсивные британские СМИ тут же смастерили бы еще один скандал, и матч отошел бы на второй план.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, в день игры Daily Mirror все равно умудрилась раздобыть сенсацию. По информации издания, Конте почти наверняка покинет «Стэмфорд Бридж» до конца сезона, а его место временно займет… Нет, не Гус Хиддинк, а другой маститый голландец Луи ван Гал. Еще одна параллель: совсем недавно он работал с «Манчестер Юнайтед», а теперь может возглавить «Челси».

Чтобы не допустить увольнения, Конте нужно побеждать. В Лиге чемпионов «Челси» уже вряд ли что-то светит, ведь пропущенный от Месси гол ставит лондонцев на грань вылета, а в Англии синие никак не закрепятся в четверке — перед матчем с «МЮ» «Челси» выпихнул на пятое место «Тоттенхэм».

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛУКАКУ

У «Юнайтед» тоже ситуация так себе, хотя с Моуринью никто расставаться не собирается. Матч с «Севильей» показал, что в форме находится только де Хеа, и стартовые минуты игры с «Челси» это подтвердили: сразу после попадания Мораты в перекладину голкипер вытащил мяч после коварного удара Азара. Гости доминировали в начале матча, а Моуринью только улыбался — в середине тайма камера выхватила лицо тренера «МЮ», который сказал что-то забавное Конте. Итальянец ухмыльнулся, не глядя в сторону Жозе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя 15 минут Конте уже отмечал гол Виллиана. Моуринью расположил своих в обороне уж слишком компактно, а атакующее прошлое Янга сыграло против него — левый защитник «МЮ» высоко выдернулся, а партнеры не подстраховали его. Как следствие, 0:1.

Хозяева строили игру через центр, где верховодил прощенный Моуринью Погба. И именно из этой зоны «МЮ» сравнял счет, хотя Конте наполнил опорную зону сразу двумя разрушителями — Канте и Дринкуотером. Занятно, что забил Лукаку — нападающий, которого нещадно критикуют за слабую игру в больших матчах. В воскресенье бельгиец впервые в сезоне отличился во встрече с командой из верхней восьмерки.

Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва рисунок игры не изменился: осторожная борьба в середине поля напоминала хождение по минному полю, и подорвался на нем «Челси». Снова зажег Лукаку — его навес завершился голом вышедшего на замену Лингарда.

Моуринью победил в своем стиле и остался на втором месте с «МЮ», а Конте проиграл, и вероятность его отставки увеличилась. Через неделю у «Челси» — визит к «Манчестер Сити».

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 1:1
Челси
25.02.2018, 17:05 основной раунд: 28-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Антонио Конте
Голы
39′ Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 9
75′ Джесси Лингард (Р. Лукаку) 14
22 Виллиан (Э. Азар) 32′
Составы
Давид де Хеа 1
68′ Антонио Валенсия 25
Эшли Янг 18
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Поль Погба 6
Ромелу Лукаку 9
85′ Неманья Матич 31
Скотт Мактоминэй 39
64′ Антони Марсьяль 11
Джесси Лингард 14
81′ Алексис Санчес 7
Эрик Байи 3
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта
3 Маркос Алонсо
22 Виллиан
9 Альваро Мората 88′
7 Н`Голо Канте 30′
15 Виктор Мозес 78′
18 Оливье Жиру
10 Эден Азар 73′
11 Родригес Педро
6 Дэнни Дринкуотер 81′
4 Сеск Фабрегас
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 7
3 Угловые 4
13 Фолы 12
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Прощай, Олимпиада
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка Лиги
Американские СМИ назвали оптимальный состав сборной России на ОИ
Герои сборной России. Кто выиграл для нас финал Олимпиады
New York Times: Надпись OAR заменила RUS — родилась новая нация
Брюс Будро — о Капризове: Надеюсь, КХЛ завтра распадется
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Ксению Собчак резко раскритиковали за фото сына с таблетками Интернет-пользователи обвинили ведущую в излишней «беспечности».
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь