Моуринью приблизил отставку Конте. «МЮ» победил «Челси»

Источник: Спорт-Экспресс

СЛОВЕСНЫЙ КОНФЛИКТ

У «Челси» и «МЮ» исторически не было никаких разногласий. Да, в новом веке они постоянно соперничают, но даже перед московским финалом Лиги чемпионов их болельщики не издевались друг над другом и уж тем более не дрались. Между тренерами отношения тоже были рабочими: сэр Алекс Фергюсон в своей автобиографии по-приятельски называл Жозе Моуринью «нахальным молодым человеком», а португалец рассказывал, что получал поддержку от легенды «МЮ» во время работы в других странах.

В последнее время ситуация ухудшилась. Болельщики «Манчестер Юнайтед» неоднозначно реагировали на назначение Моуринью летом 2016-го, припоминая его спорную тактику и эпатажное поведение во время работы в «Челси». А теперь португалец еще и открыто конфликтует с коллегой из бывшего клуба. Хотя началось все как раз с Антонио Конте: в июле он ляпнул, что хочет избежать «сезона Моуринью», намекая на провал чемпионата-2015/16 после победы в премьер-лиге. Тренер «МЮ» отшутился, что не хочет облысеть из-за Конте (известно, что итальянец несколько раз пересаживал волосы), и на этом вроде бы все закончилось.

Но через полгода Моуринью намекнул на то, что тренер «Челси» слишком экспрессивен — и понеслось. Конте сказал, что у португальца «старческое слабоумие», а тот в ответ припомнил визави скандал с договорными играми, из-за которого итальянца дисквалифицировали на четыре месяца. «Когда мы будем играть с “Манчестер Юнайтед”, встретимся с Моуринью и все обсудим тет-а-тет», — обещал Конте. После этого оба тренера заявили, что презирают друг друга, и на этом конфликт был поставлен на паузу.

СУХОЕ РУКОПОЖАТИЕ

Неизвестно, обсуждали ли тренеры в день матча свои отношения, но в чаше «Олд Траффорд» оба появились порознь. Руки пожали — прохладно, вскользь, поверхностно, но формальности соблюли. И правильно: если бы тренеры не поприветствовали друг друга на камеру, то импульсивные британские СМИ тут же смастерили бы еще один скандал, и матч отошел бы на второй план.

Кстати, в день игры Daily Mirror все равно умудрилась раздобыть сенсацию. По информации издания, Конте почти наверняка покинет «Стэмфорд Бридж» до конца сезона, а его место временно займет… Нет, не Гус Хиддинк, а другой маститый голландец Луи ван Гал. Еще одна параллель: совсем недавно он работал с «Манчестер Юнайтед», а теперь может возглавить «Челси».

Чтобы не допустить увольнения, Конте нужно побеждать. В Лиге чемпионов «Челси» уже вряд ли что-то светит, ведь пропущенный от Месси гол ставит лондонцев на грань вылета, а в Англии синие никак не закрепятся в четверке — перед матчем с «МЮ» «Челси» выпихнул на пятое место «Тоттенхэм».

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛУКАКУ

У «Юнайтед» тоже ситуация так себе, хотя с Моуринью никто расставаться не собирается. Матч с «Севильей» показал, что в форме находится только де Хеа, и стартовые минуты игры с «Челси» это подтвердили: сразу после попадания Мораты в перекладину голкипер вытащил мяч после коварного удара Азара. Гости доминировали в начале матча, а Моуринью только улыбался — в середине тайма камера выхватила лицо тренера «МЮ», который сказал что-то забавное Конте. Итальянец ухмыльнулся, не глядя в сторону Жозе.

Спустя 15 минут Конте уже отмечал гол Виллиана. Моуринью расположил своих в обороне уж слишком компактно, а атакующее прошлое Янга сыграло против него — левый защитник «МЮ» высоко выдернулся, а партнеры не подстраховали его. Как следствие, 0:1.

Хозяева строили игру через центр, где верховодил прощенный Моуринью Погба. И именно из этой зоны «МЮ» сравнял счет, хотя Конте наполнил опорную зону сразу двумя разрушителями — Канте и Дринкуотером. Занятно, что забил Лукаку — нападающий, которого нещадно критикуют за слабую игру в больших матчах. В воскресенье бельгиец впервые в сезоне отличился во встрече с командой из верхней восьмерки.

После перерыва рисунок игры не изменился: осторожная борьба в середине поля напоминала хождение по минному полю, и подорвался на нем «Челси». Снова зажег Лукаку — его навес завершился голом вышедшего на замену Лингарда.