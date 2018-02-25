Моуринью приблизил отставку Конте. «МЮ» победил «Челси»
После поражения на «Олд Траффорд» действующий чемпион Англии покинул зону Лиги чемпионов.
После поражения на «Олд Траффорд» действующий чемпион Англии покинул зону Лиги чемпионов.
СЛОВЕСНЫЙ КОНФЛИКТ
У «Челси» и «МЮ» исторически не было никаких разногласий. Да, в новом веке они постоянно соперничают, но даже перед московским финалом Лиги чемпионов их болельщики не издевались друг над другом и уж тем более не дрались. Между тренерами отношения тоже были рабочими: сэр Алекс Фергюсон в своей автобиографии
В последнее время ситуация ухудшилась. Болельщики «Манчестер Юнайтед» неоднозначно реагировали на назначение Моуринью летом 2016-го, припоминая его спорную тактику и эпатажное поведение во время работы в «Челси». А теперь португалец еще и открыто конфликтует с коллегой из бывшего клуба. Хотя началось все как раз с Антонио Конте: в июле он ляпнул, что хочет избежать «сезона Моуринью», намекая на провал чемпионата-2015/16 после победы в
Но через полгода Моуринью намекнул на то, что тренер «Челси» слишком экспрессивен — и понеслось. Конте сказал, что у португальца «старческое слабоумие», а тот в ответ припомнил визави скандал с договорными играми,
СУХОЕ РУКОПОЖАТИЕ
Неизвестно, обсуждали ли тренеры в день матча свои отношения, но в чаше «Олд Траффорд» оба появились порознь. Руки пожали — прохладно, вскользь, поверхностно, но формальности соблюли. И правильно: если бы тренеры не поприветствовали друг друга на камеру, то импульсивные британские СМИ тут же смастерили бы еще один скандал, и матч отошел бы на второй план.
Кстати, в день игры Daily Mirror все равно умудрилась раздобыть сенсацию. По информации издания, Конте почти наверняка покинет «Стэмфорд Бридж» до конца сезона, а его место временно займет… Нет, не Гус Хиддинк, а другой маститый голландец Луи ван Гал. Еще одна параллель: совсем недавно он работал с «Манчестер Юнайтед», а теперь может возглавить «Челси».
Чтобы не допустить увольнения, Конте нужно побеждать. В Лиге чемпионов «Челси» уже вряд ли
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛУКАКУ
У «Юнайтед» тоже ситуация так себе, хотя с Моуринью никто расставаться не собирается. Матч с «Севильей» показал, что в форме находится только де Хеа, и стартовые минуты игры с «Челси» это подтвердили: сразу после попадания Мораты в перекладину голкипер вытащил мяч после коварного удара Азара. Гости доминировали в начале матча, а Моуринью только улыбался — в середине тайма камера выхватила лицо тренера «МЮ», который сказал
Спустя 15 минут Конте уже отмечал гол Виллиана. Моуринью расположил своих в обороне уж слишком компактно, а атакующее прошлое Янга сыграло против него — левый защитник «МЮ» высоко выдернулся, а партнеры не подстраховали его. Как следствие, 0:1.
Хозяева строили игру через центр, где верховодил прощенный Моуринью Погба. И именно из этой зоны «МЮ» сравнял счет, хотя Конте наполнил опорную зону сразу двумя разрушителями — Канте и Дринкуотером. Занятно, что забил Лукаку — нападающий, которого нещадно критикуют за слабую игру в больших матчах. В воскресенье бельгиец впервые в сезоне отличился во встрече с командой из верхней восьмерки.
После перерыва рисунок игры не изменился: осторожная борьба в середине поля напоминала хождение по минному полю, и подорвался на нем «Челси». Снова зажег Лукаку — его навес завершился голом вышедшего на замену Лингарда.
Моуринью победил в своем стиле и остался на втором месте с «МЮ», а Конте проиграл, и вероятность его отставки увеличилась. Через неделю у «Челси» — визит к «Манчестер Сити».
|Манчестер Юнайтед
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2:1
Первый тайм: 1:1
|Челси
|Жозе Моуринью
|Антонио Конте
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)