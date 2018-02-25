Гол новичка принес «Акжайыку» победу над «Оболонью»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Раскрыт "циничный" план МОК по Крушельницкому - Свищев
Физкультура в школе оказалась важнее истории и географии
Стало известно, как мельдоний мог попасть в пробу Крушельницкого
Медведева начала вести дневник после «серебра» на Олимпиаде
Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.02
ПСЖ3
Марсель0
Футбол. Зарубежный
25.02
Севилья2
Атлетико5
Футбол. Зарубежный
25.02
Рома0
Милан2
Футбол. Зарубежный
25.02
Валенсия2
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
25.02
РБ Лейпциг1
Кельн2
Футбол. Зарубежный
25.02
Лион1
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
25.02
Атлетик2
Малага1
Футбол. Зарубежный
25.02
Верес3
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
25.02
Шахтер Д5
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
25.02
Байер0
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
25.02
Манчестер Юнайтед2
Челси1
Футбол. Зарубежный
25.02
Бордо0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
25.02
Фиорентина1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
25.02
Сассуоло0
Лацио3
Футбол. Зарубежный
25.02
Верона2
Торино1
Футбол. Зарубежный
25.02
Сампдория2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
25.02
Заря Лг3
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
25.02
Олимпик Д2
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
25.02
Кристал Пэлас0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
25.02
Кротоне2
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
25.02
Вильярреал1
Хетафе0
Все события
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
Американские СМИ назвали оптимальный состав сборной России на ОИ
Моуринью приблизил отставку Конте. «МЮ» победил «Челси»
Тина Канделаки позирует на морозе в шикарной соболиной шубе
Что нам известно о хоккеисте Илье Ковальчуке
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
14Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады
25 февраля, источник: Sports.kz

Гол новичка принес «Акжайыку» победу над «Оболонью»

Футболисты уральского «Акжайыка» записали на свой счет третью победу на вторых учебно-тренировочных сборах обыграв украинскую «Оболонь» со счетом 1:0.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а вот на 75-ой минуте второго тайма после прострела Адеринсолы Эсеолы мяч замкнул новобранец «Акжайыка» Игорь Худобяк. Следующий товарищеский матч «Акжайыка» станет последним во-вторых учебно-тренировочных сборах. 28-го февраля «Акжайык» сыграет с командой из «Томь» из первенства ФНЛ.

Акжайык
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оболонь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Ковалев сравнил силу ударов Головкина и Уорда
Прощай, Олимпиада
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка Лиги
Американские СМИ назвали оптимальный состав сборной России на ОИ
Моуринью приблизил отставку Конте. «МЮ» победил «Челси»
Герои сборной России. Кто выиграл для нас финал Олимпиады
New York Times: Надпись OAR заменила RUS — родилась новая нация
Брюс Будро — о Капризове: Надеюсь, КХЛ завтра распадется
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Ксению Собчак резко раскритиковали за фото сына с таблетками Интернет-пользователи обвинили ведущую в излишней «беспечности».
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь