Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Гол новичка принес «Акжайыку» победу над «Оболонью»
Футболисты уральского «Акжайыка» записали на свой счет третью победу на вторых
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Футболисты уральского «Акжайыка» записали на свой счет третью победу на вторых
Первый тайм завершился нулевой ничьей, а вот на 75-ой минуте второго тайма после прострела Адеринсолы Эсеолы мяч замкнул новобранец «Акжайыка» Игорь Худобяк. Следующий товарищеский матч «Акжайыка» станет последним