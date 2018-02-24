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14:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кладбище рекордов: «Барселона» разгромила «Жирону»

«Барселона» и ее игроки установили ряд новых достижений, разгромив «Жирону».

Источник: Reuters

ЛУЧШАЯ БЕСПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ СИНЕ-ГРАНАТОВЫХ В ЛА ЛИГЕ

Перед встречей с соседями из Жироны Вальверде находился в одном шаге от того, чтобы превзойти казавшееся невероятным достижение Гвардьолы. Победа каталонцев над «Эйбаром» в прошлом туре (2:0) позволила им продлить беспроигрышную серию в чемпионате до 31 матча и повторить клубный рекорд, который в сезоне-2010/11 установил бывший тренер сине-гранатовых.

Субботним вечером «Муравей» переписал историю — да, семь игр из этой 32-матчевой серии «Барселона» провела еще под руководством Луиса Энрике в концовке предыдущего сезона, но, как говорил Штирлиц, лучше всего запоминается последнее. Это второй лучший результат за все время существования ла лиги — впереди «Барсы» лишь бесподобный «Реал Сосьедад» образца сезонов-1978/79 и 1979/80 (38 матчей в чемпионате без поражений).

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НОВЫЙ ЛУЧШИЙ СТАРТ ЧЕМПИОНАТА В ИСТОРИИ КЛУБА

Однако Вальверде продолжает и собственную серию, матч за матчем обновляя рекорд «Барселоны» по лучшему беспроигрышному старту ла лиги: сейчас он равен 25 играм.

Перед «Муравьем» три знаковые отсечки, чтобы войти в историю окончательно и бесповоротно: два лучших результата «Реала» (26 и 27 игр без поражений с начала чемпионата), и легендарное, уникальное, невероятное (нужное подчеркнуть) достижение все того же «Реал Сосьедад» — в розыгрыше ла лиги сезона-1979/80 они выдали серию из 32 таких встреч.

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МЕССИ — ЛУЧШИЙ АССИСТЕНТ В ИСТОРИИ ЛА ЛИГИ

Результативный пас на Суареса в игре против «Эйбара» стал для аргентинца 147-м в чемпионате Испании: по этому показателю он догнал Мичела из «Реала», отыгравшего в Мадриде почти 15 сезонов (1982−1996 гг.) и последние 20+ лет носившего звание лучшего ассистента в истории ла лиги.

Рекорд Мичела прожил еще неделю — в каталонском дерби Месси вышел на чистое первое место среди главных распасовщиков чемпионата Испании. Как вы думаете, кому был отдан голевой пас? Правильно.

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МЕССИ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ИГРОК В ИСТОРИИ ЛА ЛИГИ, ЗАБИВШИЙ В ВОРОТА 36 КОМАНД

За всю свою испанскую карьеру Месси сыграл в ла лиге против 39 разных соперников. Вчерашний его дубль «Жироне» довел число команд, чьи ворота он поражал, до 36. Тем самым аргентинец превзошел рекордную планку (35), установленную в разное время Раулем Гонсалесом и Арицем Адурисом.

Лишь три команды сумели оградить себя от его разительных ударов: «Херес», «Мурсия» и «Кадис». Любимые жертвы Месси: «Севилья» (23 гола), «Атлетико» (22) и «Валенсия» с «Осасуной» (по 21).

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КАРЕ «БАРСЕЛОНЫ»

Это не рекорд и не достижение, но выглядело все солиднее некуда. Самые дорогие трансферы каталонского клуба — Дембеле (105 миллионов евро) и Коутинью (120) — вчера, наконец, присоединились к Месси и Суаресу в результативном пиршестве. Каре сине-гранатовых организовало все шесть мячей «Барселоны» — и один был краше другого.

Штрафной от Месси и выстрел Коутинью — вообще на музейную полку, под стекло. «Барса» уверенно вступает в весеннюю часть сезона — впереди еще много рекордов.

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Барселона 6:1
Первый тайм: 4:1
Жирона
24.02.2018, 22:45 основной раунд: 25-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Пабло Мачин
Голы
5′ Луис Суарес (Л. Месси) 9
30′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
36′ Лионель Месси 10
44′ Луис Суарес (Филиппе Коутинью) 9
66′ Филиппе Коутинью (Луис Суарес) 14
76′ Луис Суарес (У. Дембеле) 9
9 Кристиан Порту 3′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 2
87′ Жорди Альба 18
Самюэль Юмтити 23
Филиппе Коутинью 14
Лионель Месси 10
Усман Дембеле 11
Луис Суарес 9
64′ Жерар Пике 3
Томас Фермален 25
77′ Иван Ракитич 4
Серхи Роберто 20
69′ Серхио Бускетс 5
Паулинью 15
13 Яссин Буну
25 Пабло Маффео
2 Бернардо Эспиноса
4 Чимено Хонас Ромалью
15 Рамирес Лопес Хуанпе 62′
19 Энтони Лосано
6 Алекс Гранель
8 Пере Понс
11 Франсиско Адай 45′
21 Карлес Планас
9 Кристиан Порту 70′
12 Дуглас Луис
24 Гарсиа Фрейре Борха 63′
23 Алейкс Гарсия
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 10
14 Удары в створ 4
5 Угловые 3
11 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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