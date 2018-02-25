«Акжайык» подписал опытного украинского полузащитника

33-летний футболист выступал за львовский клуб с 2005 года, и имеет общей сложности 309 матчей (37 голов) в своей карьере. В текущем сезоне Худобяк провел 16 матчей в составе львовян, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также Игорь Худобяк провел в аренде в российском «Ростове» в сезоне 2013−2014. На его счету шесть матчей в составе национальной сборной Украины.