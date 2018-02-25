Пока Коутиньо забивает за «Барсу», «Ливерпуль» без него атакует даже лучше

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65 голов в чемпионате в конце зимы — это солидно. Настолько, что во всех топ-лигах Европы больше только у четырёх команд: «Ман Сити», «ПСЖ», «Барселоны» и «Монако». Не будем сравнивать ценность голов французским и английским команда, быть в топ-5 — тоже достижение. И — нет, после ухода Филиппе Коутиньо ничего не изменилось. Без него «Ливерпуль» провёл уже 10 матчей, в которых забил 25 мячей. Как видим, результативность даже незначительно увеличилась. В общем, отсутствие Коутиньо не стало проблемой. Как «Ливерпуль» это делает?

Клопп раскрывает лучшие качества игроков

Мохамед Салах не начал бегать быстрее в 25 лет. Но только оказавшись у Юргена Клоппа, он получил максимально удобную стартовую позицию на поле. Комментируя свои 30 голов в первых 36 матчах за клуб, Мохамед сказал: «У этого тренера я играю ближе к воротам, чем когда-либо в карьере. Никогда ещё тренеры не просили меня об этом. А Клопп даже на тренировках говорит держаться ближе к воротам».

Александр-Арнольд в 19 лет разрывает правый фланг, забил уже два гола в Лиге чемпионов, ещё один в АПЛ, сделал голевой пас… кстати, он защитник. И по сумме оборонительных действий на 90 минут — лучший в команде. В конце декабря Клопп вспоминал, как поставил его в старт в «боксинг дэй». «Он сыграл фантастически. Мама Трента сказала, что его родственники приедут на матч из США. Я спросил: это приказ поставить его с первых минут?» — рассказал Клопп ВВС. Трент забил в том матче «Суонси». И сравните, как он сам оценивает своё выступление (по сравнению с тренером): «Я мог бы сыграть и получше, особенно в первом тайме».

Садио Мане чаще всего уступал место Коутиньо, потому что любимая его позиция — на левом фланге атаки. С начала сезона он иногда подменял там бразильца, а иногда играл по ситуации: на правом фланге или на родном левом рядом с Филиппе. На этом фоне Мане стал на 30% чаще идти в дриблинг, в полтора раза чаще бить по воротам и уже зимой повторил свой лучший сезон по забитым голам.

Невероятно прибавил Роберто Фирмино. Даже по простой статистике: в лучшем сезоне в карьере до сих пор у бразильца 27 голов и ассистов, в этом сезоне уже 30. Но статистика не отражает, как умно он двигается без мяча, освобождая пространство для рывков Салаха. И он так уверен в себе, что позволяет по-пижонски отвернуться от ворот, перед тем как забить. Оцените момент удара по воротам «Вест Хэма».

Всё это очевидные варианты, но есть ещё и Робертсон, и Джан, которые тоже проводят впечатляющий сезон. Да и Окслейд-Чемберлен, который долго вписывался, к зиме (точнее — к матчу с «Манчестер Сити») наконец вписался. Игра «Ливерпуля» требует огромной интенсивности, поэтому процесс адаптации неизбежен. Но после него игроки раскрываются.

Работа над ошибками

Снова слово Салаху, и снова его интервью клубному каналу приводит Sky Sports: «Знаю, что упустил много моментов в этом сезоне. Но я стараюсь исправить этот недостаток, работаю над этим, и тренер очень мне помогает».

А вот что говорит Чемберлен после разгрома «Суонси»: «Я рад, что забил, но сегодня я собой разочарован. Мне нужно улучшать продуктивность. Мы все хорошо защищались, но нужно быть лучше у чужих ворот», — объясняет он ВВС. Ещё раз, это после победы 5:0.

Игроки «Ливерпуля» не успокаиваются. Довольно редкое свойство — это не забить три гола и продолжить играть всерьёз, это гораздо сложнее. Даже когда «Ливерпуль» играет прекрасно и добивается результата, все ищут, что можно улучшить.

«Прессинг — лучший плеймейкер»

Скорее всего, вы слышали эту фразу раньше. Я вынужден её привести, потому что, вообще-то, «Ливерпуль» не делает ничего нового по меркам Клоппа. Он остаётся в современном футболе кем-то вроде Нео Андерсона — идеального врага системы. «Ливерпуль» лучше всего чувствует себя, когда соперник теряет мяч, провоцирует потери и мастерски ими пользуется. Доказательства? Это легко: во вчерашнем матче два гола из четырёх были забиты после прессинга в центре поля и быстрой атаки.

Выдающаяся победа над «Ман Сити» была заработана не игрой в защите. «Ливерпуль» перепрессинговал лидера АПЛ, заставил потерять контроль и ловил на ошибках. Итоговый счёт 4:3, но «Сити» выглядел беспомощно большую часть матча.

А как же потеря Коутиньо? Во-первых, без него «Ливерпуль» быстрее переходит центр поля. На позиции левого вингера играет Мане. Также по ходу сезона Филиппе действовал на обоих флангах полузащиты и пару раз на позиции десятки. С его уходом эти позиции закрывает, естественно, Мане, а в полузащите Окслейд-Чемберлен и даже Милнер. Что их всех объединяет? Тактическая дисциплина. Всё это футболисты, которые чаще играют по сопернику, меньше стягиваются к мячу.

Во-вторых, и это большая проблема, в отсутствие бразильца взламывать низкую оборону стало слишком трудно. На каждый «Ман Сити» приходится свой «Вест Бромвич», команда, которая легко отдаёт мяч и ждёт. И тут можно испытать приступ ностальгии по дриблингу Коутиньо, который мог просто протащить мяч к штрафной. Тот же «Суонси» извлёк выводы из разгрома и через месяц выиграл в Кардиффе.

Клопп перестраивает команду, Лаллана и Чемберлен (когда они играют) берут на себя часть функций Филиппе по взлому глубокой обороны. Это может принести результат, но говорить об этом ещё рано.

Рост ещё не закончен

Неумение распорядиться мячом против команд с позиционной обороной обнажает слабости «Ливерпуля»: даже защитники Хосепа Гвардиолы (250 млн евро на пятерых за полтора года) совершают индивидуальные ошибки, распологаясь настолько высоко и так активно играя на атаку. Клавана, Матипа и Ловрена это касается ещё больше, им просто не хватает техники. Обычно Клопп предпочитает решать такие проблемы работой над ошибками, а не банальным усилением. Но зимой он сделал исключение на 80 млн и просто купил готового игрока с необходимыми качествами.

Ради чего? Это исключительный трансфер, учитывая сумму, ведь даже Салах обошёлся в 40 млн евро. Вряд ли просто ради того, чтобы Вирджил ван Дейк чуть лучше начинал атаки и чуть лучше понимал, куда бежать при потерях. Можно предположить, что тренер делает это ради чего-то более существенного. Вроде трофеев. Клопп работает на «Энфилде» два с половиной года. Пора уже.