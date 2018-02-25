Пока Коутиньо забивает за «Барсу», «Ливерпуль» без него атакует даже лучше
Салах, Мане и Фирмино разрывают АПЛ. Как они это делают?
Салах, Мане и Фирмино разрывают АПЛ. Как они это делают?
65 голов в чемпионате в конце зимы — это солидно. Настолько, что во всех
Клопп раскрывает лучшие качества игроков
Мохамед Салах не начал бегать быстрее в 25 лет. Но только оказавшись у Юргена Клоппа, он получил максимально удобную стартовую позицию на поле. Комментируя свои 30 голов в первых 36 матчах за клуб, Мохамед сказал: «У этого тренера я играю ближе к воротам, чем
Садио Мане чаще всего уступал место Коутиньо, потому что любимая его позиция — на левом фланге атаки. С начала сезона он иногда подменял там бразильца, а иногда играл по ситуации: на правом фланге или на родном левом рядом с Филиппе. На этом фоне Мане стал на 30% чаще идти в дриблинг, в полтора раза чаще бить по воротам и уже зимой повторил свой лучший сезон по забитым голам.
Невероятно прибавил Роберто Фирмино. Даже по простой статистике: в лучшем сезоне в карьере до сих пор у бразильца 27 голов и ассистов, в этом сезоне уже 30. Но статистика не отражает, как умно он двигается без мяча, освобождая пространство для рывков Салаха. И он так уверен в себе, что позволяет
Всё это очевидные варианты, но есть ещё и Робертсон, и Джан, которые тоже проводят впечатляющий сезон. Да и
Работа над ошибками
Снова слово Салаху, и снова его интервью клубному каналу приводит Sky Sports: «Знаю, что упустил много моментов в этом сезоне. Но я стараюсь исправить этот недостаток, работаю над этим, и тренер очень мне помогает».
А вот что говорит Чемберлен после разгрома «Суонси»: «Я рад, что забил, но сегодня я собой разочарован. Мне нужно улучшать продуктивность. Мы все хорошо защищались, но нужно быть лучше у чужих ворот», — объясняет он ВВС. Ещё раз, это после победы 5:0.
Игроки «Ливерпуля» не успокаиваются. Довольно редкое свойство — это не забить три гола и продолжить играть всерьёз, это гораздо сложнее. Даже когда «Ливерпуль» играет прекрасно и добивается результата, все ищут, что можно улучшить.
«Прессинг — лучший плеймейкер»
Скорее всего, вы слышали эту фразу раньше. Я вынужден её привести, потому что,
Выдающаяся победа над «Ман Сити» была заработана не игрой в защите. «Ливерпуль» перепрессинговал лидера АПЛ, заставил потерять контроль и ловил на ошибках. Итоговый счёт 4:3, но «Сити» выглядел беспомощно большую часть матча.
А как же потеря Коутиньо?
Клопп перестраивает команду, Лаллана и Чемберлен (когда они играют) берут на себя часть функций Филиппе по взлому глубокой обороны. Это может принести результат, но говорить об этом ещё рано.
Рост ещё не закончен
Неумение распорядиться мячом против команд с позиционной обороной обнажает слабости «Ливерпуля»: даже защитники Хосепа Гвардиолы (250 млн евро на пятерых за полтора года) совершают индивидуальные ошибки, распологаясь настолько высоко и так активно играя на атаку. Клавана, Матипа и Ловрена это касается ещё больше, им просто не хватает техники. Обычно Клопп предпочитает решать такие проблемы работой над ошибками, а не банальным усилением. Но зимой он сделал исключение на 80 млн и просто купил готового игрока с необходимыми качествами.
Ради чего? Это исключительный трансфер, учитывая сумму, ведь даже Салах обошёлся в 40 млн евро. Вряд ли просто ради того, чтобы Вирджил ван Дейк чуть лучше начинал атаки и чуть лучше понимал, куда бежать при потерях. Можно предположить, что тренер делает это ради
Кирилл Хаит