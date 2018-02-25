"Чудо на льду", золото Британии, шайба Копатя. 10 главных сенсаций в истории.
«Алтай» назначил нового спортивного директора
45-летний специалист Виктор Ульяницкий назначен спортивным директором «Алтая», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
45-летний специалист Виктор Ульяницкий назначен спортивным директором «Алтая», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Известный в прошлом футболист выступал за киевские СКА, ЦСКА, украинские «Эвис», «Борисполь», «Ниву», «Борисполь», «Ирпень». А также за российский «Нефтехимик», уральский «Акжайык». В качестве тренера работал в «Оболони», «Кривбассе», донецком «Металлурге» и саранской «Мордовии».