СМИ: Насри дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Источник: AFP 2018

Как сообщается, дисциплинарная инстанция УЕФА уже приняла решение о годичном отстранении 30-летнего полузащитника, но официально о нем будет объявлено в понедельник, 26 февраля.

Насри в январе 2017 года обратился в УЕФА с просьбой предоставить ему терапевтическое исключение (TUE), но получил отказ. Как сообщали СМИ, футболист хотел задним числом получить разрешение на трансфузию, поскольку в конце 2016 года он прошел в одной из клиник Лос-Анджелеса ряд процедур по переливанию крови, которые запрещены кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). После отказа в TUE Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но она была отклонена.

После отклонения апелляции расследование в отношении Насри было возобновлено, и теперь дисциплинарная инстанция вынесла вердикт.