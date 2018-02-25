СМИ: Насри дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Франции Самир Насри дисквалифицирован УЕФА на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает Marca.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Франции Самир Насри дисквалифицирован УЕФА на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает Marca.
Как сообщается, дисциплинарная инстанция УЕФА уже приняла решение о годичном отстранении 30-летнего полузащитника, но официально о нем будет объявлено в понедельник, 26 февраля.
Насри в январе 2017 года обратился в УЕФА с просьбой предоставить ему терапевтическое исключение (TUE), но получил отказ. Как сообщали СМИ, футболист хотел задним числом получить разрешение на трансфузию, поскольку в конце 2016 года он прошел в одной из клиник
После отклонения апелляции расследование в отношении Насри было возобновлено, и теперь дисциплинарная инстанция вынесла вердикт.
Самир Насри известен по выступлениям за французский «Марсель», английские «Арсенал» и «Манчестер Сити», испанскую «Севилью». Последним клубом француза был турецкий «Антальяспор», который расторг с ним контракт 31 января. В активе Насри 41 матч за сборную Франции, в которых он забил 5 мячей.