Роналду готов к весне. У него 12 голов в 7 матчах

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Все готовятся к весне по-разному. Кто-то инспектирует дачу, кто-то записывается на йогу, кто-то смотрит видео в YouTube по тегу «как подготовиться к весне»… Но один человек делает это лучше всех. Криштиану Роналду.

Несколько лет назад, когда он постоянно уступал «Золотой мяч», для Роналду не было проходных матчей. Он выкладывался в каждом. Перфекционизм не позволял взять паузу. Можно не напоминать, что и «Реал», и сам Роналду не могли извлечь максимум выгоды из такого подхода. Единственное исключение — сезон-2013/14, в котором Криштиану выдержал режим терминатора с первого матча в группе Лиги чемпионов до финала с «Атлетико», но это как раз исключение.

Всё изменил Зидан

Так было до того момента, как «Реал» возглавил Зидан. Француз быстро установил в команде новые порядки. Например, жёсткую ротацию. В прошлом сезоне в чемпионате никто не провёл на поле больше 2500 минут, зато 21 игрок провёл на поле больше 1000 минут. Под ротацию попал и Роналду. Пару раз он был заменён, однажды сам вышел на замену, а весной Зидан даже не включал Криштиану в заявку на матчи с аутсайдерами — «Леганесом», «Гранадой»… Чтобы тот мог подготовиться к главному, к матчам Лиги чемпионов. Эффективность такой тактики оценена двумя «Золотыми мячами».

В сезоне-2017/18 «Реал» не претендует на победу в Примере, но глобально тактика не меняется. Играют все (правда, ротации стало меньше из-за странной трансферной политики), а Роналду осенью был совершенно не похож на обладателя «ЗМ». Первые четыре тура он пропустил из-за дисквалификации, а когда вернулся, с сентября по декабрь забил в чемпионате всего дважды в 10 матчах.

Интересно, что и по сыгранным минутам Криштиану примерно повторяет график прошлого сезона: 1700 в 25 турах. Если он сыграет во всех оставшихся матчах Примеры, наберёт 2700 минут, если пропустит два — повторит прошлогодний показатель. И к решающему отрезку сезона Роналду подходит в отличной форме.

По странному совпадению режим максимальной эффективности был включён после того, как «Реал» вернулся с модуля с Иско в роли десятки под двумя форвардами (поражение от «Вильярреала», ничья с «Сельтой») на чистые 4−3−3. Это именно совпадение: матч с «Депортиво» был не из тех, в которых наличие плеймейкера могло «Реалу» всё испортить, а два гола «Валенсии» забиты с пенальти. Так что привязки к схеме нет. Есть привязка ко времени года.

Конец января? Пора включать полную мощность. После двух дублей в чемпионате подряд Роналду не смог забить «Леванте», хотя бил по воротам весь матч, пока Зидан его не заменил. И он явно был рассержен: отреагировал в следующем туре хет-триком и перекладиной. Роналду сделал результат в первом матче с «ПСЖ», забил дежурную «банку» в ужасном матче с «Бетисом» и вот оформил дубль с «Алавесом».

12 голов в 7 матчах

И «Реал» выглядит явным фаворитом перед ответным матчем с «ПСЖ», а Роналду набрал к главному отрезку сезона лучшую форму за год. Добавлю, что Лиги чемпионов осенняя засуха не коснулась. В главном евротурнире Роналду вышел на поле семь раз, и каждый раз забивал хотя бы однажды. Так что там он в полном порядке: с 11 голами оторвался в гонке бомбадиров от второго, Фирмино, на четыре мяча. Иметь лидера в лучшей форме перед важнейшими матчами — вряд ли у Зидана могла быть более выгодная позиция в Лиге чемпионов.