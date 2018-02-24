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24 февраля, источник: Р-Спорт

«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» на своем поле разгромили «Вест Хэм Юнайтед» в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле на «Энфилде», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Эмре Джан (29-я минута), Мохамед Салах (51), Роберто Фирмино (57) и Садьо Мане (77). У гостей гол на счету Микаила Антонио (59).

Эмре Джан забил 100-й мяч «Ливерпуля» в нынешнем сезоне во всех официальных матчах. После этой игры на счету «красных» стало 103 мяча, 65 из которых команда забила в рамках чемпионата Англии.

Результаты других матчей тура:

«Вест Бромвич Альбион» — «Хаддерсфилд Таун» — 1:2,

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Суонси Сити» — 4:1,

«Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2,

«Бёрнли» — «Саутгемптон» — 1:1.

Ливерпуль 4:1
Первый тайм: 1:0
Вест Хэм Юнайтед
24.02.2018, 18:00 основной раунд: 28-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Дэвид Мойес
Голы
29′ Эмре Джан (М. Салах) 23
51′ Мохамед Салах (А. Окслейд-Чемберлен) 11
57′ Роберту Фирмину (Эмре Джан) 9
77′ Садио Мане (Э. Робертсон) 19
30 Майкл Антонио (Ш. Куяте) 59′
Составы
Лорис Кариус 1
Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
Жоэль Матип 32
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Эмре Джан 23
Джеймс Милнер 7
82′ Роберту Фирмину 9
Адам Лаллана 20
87′ Мохамед Салах 11
Доминик Соланке 29
87′ Садио Мане 19
Альберто Морено 18
13 Сан Мигель дель Кастильо Адриан
5 Пабло Сабалета
27 Патрис Эвра
3 Аарон Крессуэлл
19 Джеймс Коллинс 43′
21 Анджело Огбонна
8 Шейку Куяте 47′
16 Марк Нобл
18 Жоау Мариу 83′
41 Деклан Райс
10 Мануэль Ланцини 58′
30 Майкл Антонио
7 Марко Арнаутович 83′
17 Хавьер Эрнандес
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 7
12 Удары в створ 4
8 Угловые 2
7 Фолы 7
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Стюарт Аттуэлл (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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