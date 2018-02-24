«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» на своем поле разгромили «Вест Хэм Юнайтед» в матче 28-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» на своем поле разгромили «Вест Хэм Юнайтед» в матче 28-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле на «Энфилде», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Эмре Джан (29-я минута), Мохамед Салах (51), Роберто Фирмино (57) и Садьо Мане (77). У гостей гол на счету Микаила Антонио (59).
Эмре Джан забил 100-й мяч «Ливерпуля» в нынешнем сезоне во всех официальных матчах. После этой игры на счету «красных» стало 103 мяча, 65 из которых команда забила в рамках чемпионата Англии.
Результаты других матчей тура:
«Вест Бромвич Альбион» — «Хаддерсфилд Таун» — 1:2,
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Суонси Сити» — 4:1,
«Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2,
«Бёрнли» — «Саутгемптон» — 1:1.
|Ливерпуль
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4:1
Первый тайм: 1:0
|Вест Хэм Юнайтед
|Юрген Клопп
|Дэвид Мойес
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|7
|12
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл (Англия)