Рубен, у вас проблемы. Одноклубник Черышева может закончить карьеру в тюрьме
Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду взят под стражу в Валенсии. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду взят под стражу в Валенсии. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Футбольная карьера может закончиться в 23 года по разным причинам: тяжелая травма, хронические проблемы со здоровьем, простое нежелание, в конце концов. Вы можете назвать еще несколько поводов, но среди них точно не будет тюремного заключения.
Однако бывает и такое — в Европе, в Испании, в высшем дивизионе. Звучит дико, но это правда.
Рубен Семеду, одноклубник Дениса Черышева и 23-летний португальский игрок «Вильярреала», минувшим летом переехавший в Испанию из «Спортинга» в обмен на 14 миллионов евро, что сделало его самым дорогим защитников в истории «подводников», на днях был заключен под стражу без права залога.
Его обвиняют в покушении на убийство, нанесении телесных повреждений, похищении человека и краже со взломом. В совокупности эти обвинения грозят футболисту тюремным сроком от пяти до десяти лет.
КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?
За спиной у Семеду академия «Спортинга», аренды в «Реус» и «Сетубал», блестящий сезон в первой команде
Играл он, правда, мало —
В конце октября Семеду на дискотеке
БЕЗ ПРАВА ЗАЛОГА
Пока суть да дело — Рождество, Новый год, переносы слушаний, — у португальца возникли проблемы масштабнее и серьезнее.
В середине февраля в полицию обратился человек, который утверждал, что Семеду с двумя сообщниками (позже выяснилось, что это были друг и двоюродный брат футболиста) похитили его, избили, привезли в квартиру игрока, связали и заперли его там, а сами, забрав ключи от дома жертвы, отправились туда, чтобы похитить деньги и ценные вещи и найти
Полиция провела обыск в квартире Семеду, которую опознал пострадавший, нашла пистолет и задержала футболиста. При этом суд отказался выпускать португальца под залог, приняв во внимание риск его побега из Испании. Не в пользу игрока говорит тот факт, что двое его напарников именно так и поступили — покинули пределы страны и теперь объявлены в международный розыск.
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ?
Если суд вынесет обвинительный приговор, о продолжении карьеры Семеду не может быть и речи. В «Вильярреале» долгое время хранили молчание, но накануне стало известно, что клуб перестал платить игроку зарплату и сделал официальное заявление.
«Мы выражаем обеспокоенность серьезными обвинениями, предъявленными футболисту Рубену Семеду. Мы уважаем презумпцию невиновности, поэтому ждем окончания расследования, но пока клуб решил приостановить действие контракта с игроком», — говорится в сообщении «подводников».
Кажется, «Вильярреал» уже смирился с тем, что 14 миллионов евро вылетели в трубу. Теперь ему предстоит ломать голову по другому поводу — где взять нового защитника?
Правила позволяют пострадавшей стороне дозаявлять новичков вне трансферного периода по нескольким причинам: если клуб потерял игрока