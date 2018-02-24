Рубен, у вас проблемы. Одноклубник Черышева может закончить карьеру в тюрьме

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Футбольная карьера может закончиться в 23 года по разным причинам: тяжелая травма, хронические проблемы со здоровьем, простое нежелание, в конце концов. Вы можете назвать еще несколько поводов, но среди них точно не будет тюремного заключения.

Однако бывает и такое — в Европе, в Испании, в высшем дивизионе. Звучит дико, но это правда.

Рубен Семеду, одноклубник Дениса Черышева и 23-летний португальский игрок «Вильярреала», минувшим летом переехавший в Испанию из «Спортинга» в обмен на 14 миллионов евро, что сделало его самым дорогим защитников в истории «подводников», на днях был заключен под стражу без права залога.

Его обвиняют в покушении на убийство, нанесении телесных повреждений, похищении человека и краже со взломом. В совокупности эти обвинения грозят футболисту тюремным сроком от пяти до десяти лет.

КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?

За спиной у Семеду академия «Спортинга», аренды в «Реус» и «Сетубал», блестящий сезон в первой команде зелено-белых португальских «львов», и нигде у него не было столько проблем, сколько в первые же полгода игры в «Вильярреале».

Играл он, правда, мало — из-за травм провел всего четыре встречи в ла лиге и одну — в Лиге Европы. Зато регулярно отмечался в клубах и барах Валенсии, где дважды вляпался в скандальные истории.

В конце октября Семеду на дискотеке что-то не поделил с одним из посетителей и разбил бутылку ему об голову, а через месяц, повздорив с охранником на другой вечеринке, начал угрожать ему пистолетом. Началось расследование, и прокуратура потребовала для него два года тюрьмы.

БЕЗ ПРАВА ЗАЛОГА

Пока суть да дело — Рождество, Новый год, переносы слушаний, — у португальца возникли проблемы масштабнее и серьезнее.

В середине февраля в полицию обратился человек, который утверждал, что Семеду с двумя сообщниками (позже выяснилось, что это были друг и двоюродный брат футболиста) похитили его, избили, привезли в квартиру игрока, связали и заперли его там, а сами, забрав ключи от дома жертвы, отправились туда, чтобы похитить деньги и ценные вещи и найти что-то, что могло впоследствии скомпрометировать их (подробности дела пока не разглашаются).

Полиция провела обыск в квартире Семеду, которую опознал пострадавший, нашла пистолет и задержала футболиста. При этом суд отказался выпускать португальца под залог, приняв во внимание риск его побега из Испании. Не в пользу игрока говорит тот факт, что двое его напарников именно так и поступили — покинули пределы страны и теперь объявлены в международный розыск.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ?

Если суд вынесет обвинительный приговор, о продолжении карьеры Семеду не может быть и речи. В «Вильярреале» долгое время хранили молчание, но накануне стало известно, что клуб перестал платить игроку зарплату и сделал официальное заявление.

«Мы выражаем обеспокоенность серьезными обвинениями, предъявленными футболисту Рубену Семеду. Мы уважаем презумпцию невиновности, поэтому ждем окончания расследования, но пока клуб решил приостановить действие контракта с игроком», — говорится в сообщении «подводников».

Кажется, «Вильярреал» уже смирился с тем, что 14 миллионов евро вылетели в трубу. Теперь ему предстоит ломать голову по другому поводу — где взять нового защитника?