В контракте Погба с «МЮ» есть пункт о возвращении в «Ювентус» за 60 миллионов евро

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов устал от Шурыгиной и расскажет о погибшем в Сирии пилоте
СМИ: Россия перебрасывает на Кавказ армию "беспрецедентной мощи"
Никита Михалков впервые стал прадедушкой
Умер Андрей Круз, у которого рак обнаружили в декабре 2017 года
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.02
Барселона6
Жирона1
Футбол. Зарубежный
24.02
Интер2
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
24.02
Лилль1
Анже2
Футбол. Зарубежный
24.02
Генгам2
Метц2
Футбол. Зарубежный
24.02
Дижон2
Кан0
Футбол. Зарубежный
24.02
Нант0
Амьен1
Футбол. Зарубежный
24.02
Ренн2
Труа0
Футбол. Зарубежный
24.02
Уотфорд1
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
24.02
Вердер1
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
24.02
Леганес0
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
24.02
Болонья2
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
24.02
Тулуза3
Монако3
Футбол. Зарубежный
24.02
Реал4
Алавес0
Футбол. Зарубежный
24.02
Бернли1
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
24.02
Брайтон & Хоув4
Суонси1
Футбол. Зарубежный
24.02
Борнмут2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
24.02
Ливерпуль4
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
24.02
Вест Бромвич Альбион1
Хаддерсфилд2
Футбол. Зарубежный
24.02
Бавария0
Герта0
Футбол. Зарубежный
24.02
Хоффенхайм1
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
24.02
Ганновер-960
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
24.02
Штутгарт1
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
24.02
Лестер1
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
24.02
Черноморец Од0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
24.02
Александрия1
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
24.02
Сельта2
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал
Хетафе
Все события
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на ОИ
«Постарела»: поклонники обсуждают внешность Юлии Высоцкой
Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме за $200
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
12Не кимчхи единым
24 февраля, источник: Спорт-Экспресс

В контракте Погба с «МЮ» есть пункт о возвращении в «Ювентус» за 60 миллионов евро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом 2018 года может перейти в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год, сообщает L’Equipe.

Источник: AP 2018

По информации источника, в контракте французского хавбека с английским клубом есть пункт о том, что игрок может вернуться в команду из Турина за 60 миллионов евро.

Отметим, что летом 2016 года «бьянконери» продали Погба в «МЮ» за 105 миллионов евро. На тот момент полузащитник был самым дорогим футболистом мира.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о конфликте французского игрока с главным тренером команда Жозе Моуринью. По этой причине португальский специалист в последних играх часто оставлял Погба в запасе.

Издание утверждает, что возвращению полузащитника могут помешать его требования по зарплате. Самые высокооплачиваемые игроки «Ювентуса» Пауло Дибала и Гонсало Игуаин получают по 7,5 миллиона евро за сезон, тогда как доход Погба в «МЮ» — 12 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне Погба принял участие в 24 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забив 3 гола, сделав 10 результативных передач, а также получив 3 желтые и 1 красную карточку.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Мы не умеем побеждать на заказ. Почему золото ОИ еще не у России
Почему норвежец поливает грязью русских лыжников
Роналду готов к весне. У него 12 голов в 7 матчах
Россия — Германия: главный матч в карьере Знарка
Американский бобслеист назвал ОИ-2018 наказанием для России
«Барселона» разгромила «Жирону», Суарес сделал хет-трик
СМИ: Американским керлингистам вручили не те золотые медали
Новости
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Наталья Водянова взяла 10-летнего сына на модное шоу Модель проводит время со средним сыном.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь