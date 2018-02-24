В контракте Погба с «МЮ» есть пункт о возвращении в «Ювентус» за 60 миллионов евро

Источник: AP 2018

По информации источника, в контракте французского хавбека с английским клубом есть пункт о том, что игрок может вернуться в команду из Турина за 60 миллионов евро.

Отметим, что летом 2016 года «бьянконери» продали Погба в «МЮ» за 105 миллионов евро. На тот момент полузащитник был самым дорогим футболистом мира.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о конфликте французского игрока с главным тренером команда Жозе Моуринью. По этой причине португальский специалист в последних играх часто оставлял Погба в запасе.

Издание утверждает, что возвращению полузащитника могут помешать его требования по зарплате. Самые высокооплачиваемые игроки «Ювентуса» Пауло Дибала и Гонсало Игуаин получают по 7,5 миллиона евро за сезон, тогда как доход Погба в «МЮ» — 12 миллионов евро за сезон.