В контракте Погба с «МЮ» есть пункт о возвращении в «Ювентус» за 60 миллионов евро
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом 2018 года может перейти в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год, сообщает L’Equipe.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом 2018 года может перейти в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год, сообщает L’Equipe.
По информации источника, в контракте французского хавбека с английским клубом есть пункт о том, что игрок может вернуться в команду из Турина за 60 миллионов евро.
Отметим, что летом 2016 года «бьянконери» продали Погба в «МЮ» за 105 миллионов евро. На тот момент полузащитник был самым дорогим футболистом мира.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о конфликте французского игрока с главным тренером команда Жозе Моуринью. По этой причине португальский специалист в последних играх часто оставлял Погба в запасе.
Издание утверждает, что возвращению полузащитника могут помешать его требования по зарплате. Самые высокооплачиваемые игроки «Ювентуса» Пауло Дибала и Гонсало Игуаин получают по 7,5 миллиона евро за сезон, тогда как доход Погба в «МЮ» — 12 миллионов евро за сезон.
В этом сезоне Погба принял участие в 24 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забив 3 гола, сделав 10 результативных передач, а также получив 3 желтые и 1 красную карточку.