Названы самые атакующие клубы Европы: «Спартак» в их числе

Источник: Советский спорт

1. «Аякс» — 7,92 ударов в среднем за игру.

Амстердамцы попадают в створ почти 8 раз за 90 минут. Вряд ли это кого-либо удивило, поскольку «Аякс» не изменяет своей игровой философии, кто бы его ни тренировал. Но далеко не всегда зрелищный футбол приносит результат. Из еврокубков команда вылетела еще на стадии квалификации, а в чемпионате идет на втором месте.

2. «Манчестер Сити» — 7,59.

А вот «Сити» сверхатакующий и комбинационный вариант игры пока позволяет добиться желаемого — с отрывом лидировать в АПЛ и бороться за победу в Лиге чемпионов. У Пепа, как всегда, отлично поставлена игра в позиционном нападении и без мяча. Последнее позволяет его команде максимально быстро вернуть себе владение.

3. ПСВ — 7,50.

Эйндховенцы забили меньше «Аякса» (на 4 мяча), но тем не менее именно они лидируют в чемпионате Голландии. У ПСВ очень результативная группа атаки: сразу 4 игрока забили 9 и более голов после 24 туров (Лосано — 13, М. ван Гинкел — 10, Л. Де Йонг — 9, Локадия — 9).

4. «Реал Мадрид» — 7,48.

Высокая позиция мадридского клуба в данном рейтинге говорит о том, что в атаке «Реал», как и прежде, опасен. И забила команда Зидана почти столько же, сколько «Барселона». Однако серьезные проблемы в обороне лишают сливочных преимущества во многих матчах.

5. «ПСЖ» — 7,12.

После 26 туров лиги 1 парижане забили 81 гол, а это значит, что процент реализации моментов у «ПСЖ» довольно высокий. Было бы странно, если бы с Неймаром, Кавани и Мбаппе впереди богатейший клуб Франции забил бы меньше.

6. «Бенфика» — 7,09.

Поскольку учитывались только матчи национальных чемпионатов, высокое положение лиссабонского клуба понять можно. Несмотря на позорное выступление в еврокубках, в родной Португалии «Бенфика» по обыкновению идет в группе лидеров и в каждом матче доминирует. Самым бьющим игроком «орлов» является бразилец Жонас, наколотивший 25 мячей после 23 туров.

7. «Барселона» — 7,04.

В случае с «Барселоной» сказалась смена тренера и, как следствие, игрового стиля. Эрнесто Вальверде, как и свойственно прагматику, предпочитает ровно распределять силы своей команды по всему сезону. Есть матчи, в которых каталонцы спокойно отсиживаются в защите, включаясь только в нужные моменты. Поэтому «Барса» расположилась так низко в данном рейтинге.

8. «Наполи» — 7,00.

По итогам прошлого сезона неаполитанцы наверняка расположились бы выше в списке самых бьющих команд, а в этом — Маурицио Сарри охотно использует игровую аритмию, сочетая фазы активности с размеренным перекатыванием мяча в середине поля. Как видите, эффективнее оказался второй вариант — в серии А «Наполи» идет на первом месте.

9. «Селтик» — 6,96.

В Шотландии у «Селтика» лучший состав, лучший тренер и самая атакующая модель игры. Логично, что клуб из Глазго наносит в среднем около 7 ударов в створ за матч и забивает больше всех.

10. «Црвена Звезда» — 6,91.

Белградцы проводят яркий сезон. И не только потому, что впервые за 25 лет вышли в весеннюю стадию еврокубков. Во внутреннем первенстве у «Звезды» тоже все в порядке — она лидирует с отрывом в 9 очков. Но поражает больше то, как агрессивно команда действует в атаке, забивая в среднем около 3 голов за игру.