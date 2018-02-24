Названы самые атакующие клубы Европы: «Спартак» в их числе
Ключевым критерием исследовательского центра CIES при определении атакующей команды было среднее число точных ударов по воротам за матч с начала сезона-2017/18.
Ключевым критерием исследовательского центра CIES при определении атакующей команды было среднее число точных ударов по воротам за матч с начала сезона-2017/18.
1. «Аякс» — 7,92 ударов в среднем за игру.
Амстердамцы попадают в створ почти 8 раз за 90 минут. Вряд ли это
2. «Манчестер Сити» — 7,59.
А вот «Сити» сверхатакующий и комбинационный вариант игры пока позволяет добиться желаемого — с отрывом лидировать в АПЛ и бороться за победу в Лиге чемпионов. У Пепа, как всегда, отлично поставлена игра в позиционном нападении и без мяча. Последнее позволяет его команде максимально быстро вернуть себе владение.
3. ПСВ — 7,50.
Эйндховенцы забили меньше «Аякса» (на 4 мяча), но тем не менее именно они лидируют в чемпионате Голландии. У ПСВ очень результативная группа атаки: сразу 4 игрока забили 9 и более голов после 24 туров (Лосано — 13, М. ван Гинкел — 10, Л. Де Йонг — 9, Локадия — 9).
4. «Реал Мадрид» — 7,48.
Высокая позиция мадридского клуба в данном рейтинге говорит о том, что в атаке «Реал», как и прежде, опасен. И забила команда Зидана почти столько же, сколько «Барселона». Однако серьезные проблемы в обороне лишают сливочных преимущества во многих матчах.
5. «ПСЖ» — 7,12.
После 26 туров лиги 1 парижане забили 81 гол, а это значит, что процент реализации моментов у «ПСЖ» довольно высокий. Было бы странно, если бы с Неймаром, Кавани и Мбаппе впереди богатейший клуб Франции забил бы меньше.
6. «Бенфика» — 7,09.
Поскольку учитывались только матчи национальных чемпионатов, высокое положение лиссабонского клуба понять можно. Несмотря на позорное выступление в еврокубках, в родной Португалии «Бенфика» по обыкновению идет в группе лидеров и в каждом матче доминирует. Самым бьющим игроком «орлов» является бразилец Жонас, наколотивший 25 мячей после 23 туров.
7. «Барселона» — 7,04.
В случае с «Барселоной» сказалась смена тренера и, как следствие, игрового стиля. Эрнесто Вальверде, как и свойственно прагматику, предпочитает ровно распределять силы своей команды по всему сезону. Есть матчи, в которых каталонцы спокойно отсиживаются в защите, включаясь только в нужные моменты. Поэтому «Барса» расположилась так низко в данном рейтинге.
8. «Наполи» — 7,00.
По итогам прошлого сезона неаполитанцы наверняка расположились бы выше в списке самых бьющих команд, а в этом — Маурицио Сарри охотно использует игровую аритмию, сочетая фазы активности с размеренным перекатыванием мяча в середине поля. Как видите, эффективнее оказался второй вариант — в серии А «Наполи» идет на первом месте.
9. «Селтик» — 6,96.
В Шотландии у «Селтика» лучший состав, лучший тренер и самая атакующая модель игры. Логично, что клуб из Глазго наносит в среднем около 7 ударов в створ за матч и забивает больше всех.
10. «Црвена Звезда» — 6,91.
Белградцы проводят яркий сезон. И не только потому, что впервые за 25 лет вышли в весеннюю стадию еврокубков. Во внутреннем первенстве у «Звезды» тоже все в порядке — она лидирует с отрывом в 9 очков. Но поражает больше то, как агрессивно команда действует в атаке, забивая в среднем около 3 голов за игру.
11. «Динамо» Киев — 6,74
12. «Лудогорец» — 6,67
13. «Бавария» — 6,65
14. ХИК — 6,65
15. «Порту» — 6,59
16. «Фейеноорд» — 6,54
17. «АЗ Алкмар» — 6,48
18. «Зальцбург» — 6,39
19. «Ливерпуль» — 6,30
20. «Брюгге» — 6,30
21. «Ференцварош» — 6,26
22. «Ювентус» — 6,24
23. «Риека» — 6,15
24. «Базель» — 6,14
25. «Маккаби» Нетанья — 6,13
26. «Спартак» Москва — 6,10
27. АЕК — 6,09
28. «Бешикташ» — 6,09
29. «Лион» — 6,08
30. «Динамо» Загреб — 6,05
31. «Брондбю» — 6,05
32. «Милан» — 6,04
33. «Мальме» — 6, 03
34. «Славия» Прага — 6,00
35. «Мидтьюланд» — 6,00
36. БАТЭ — 6,00
37. ЦСКА София — 6,00
38. «Челси» — 5,96
39. «Лацио» — 5,96
40. «Шахтер» Донецк — 5,95
41. «Динамо» Брест — 5,93
42. «Марсель» — 5,88
43. «Рома» — 5,88
44. «Галатасарай» — 5,86
45. «Янг Бойз» — 5,86
46. «Норшеллан» — 5,86
47. «Арсенал» Лондон — 5,85
48. «Тренчин» — 5,85
49. «Хэкен» — 5,83
50. «Горник» — 5,83.