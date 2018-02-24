Получит ли Гвардьола первый английский трофей?
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в ближайшие выходные.
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в ближайшие выходные.
МОУРИНЬЮ ПРОТИВ КОНТЕ И ПЕРВЫЙ ПРИЗ СЕЗОНА
В Англии в воскресенье состоятся сразу два матча с приставкой топ. Начнется большой футбольный вечер на «Олд Траффорд» с горячей во всех отношениях битвы Жозе Моуринью и Антонио Конте. За последнее время непростые отношения двух тренеров стали взрывоопасными, так что и до, и после матча у нас есть шанс услышать много интересного. А на поле будет интересно посмотреть, сумеет ли «МЮ» взять у «Челси» реванш за ноябрьское поражение в Лондоне.
На десерт же публике предложат финал Кубка лиги. Гарантированное зрелище от приверженцев красивого футбола Арсена Венгера и Хосепа Гвардьолы. Для испанца это шанс
ДУЭЛЬ БОМБАРДИРОВ: НЕЙМАР ИЛИ ТОВЕН?
Во Франции нет интриги, но есть историческое противостояние Парижа и Марселя. Яркое и непредсказуемое, хотя первую и третью команды чемпионата в таблице разделяет 13 очков. Игра первого круга на «Велодроме» стала украшением турнира, и «ПСЖ» тогда удалось уйти от поражения на исходе компенсированного времени после блестящего гола Кавани. Лидер заканчивал игру вдесятером
СИМЕОНЕ — МОНТЕЛЛА: СОСТОИТСЯ ЛИ РЕВАНШ?
Тема визита полузащитника сборной Испании Витоло в Севилью, где футболист, сбежавший в Мадрид транзитом через
РИМСКИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ГАТТУЗО
В Италии же главный матч тура примет столица. Всем известно, куда ведут все дороги, а путь в еврокубки для «Милана» лежит через Рим. Дженнаро Гаттузо, чьи перспективы многие оценивали скептически, сплотил своих футболистов и превратил
ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ
25 февраля, воскресенье
«Фейеноорд» — ПСВ. 16.30. Стадион «Фейеноорд».
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». 17.15. Стадион «Олд Траффорд».
«Арсенал» — «Манчестер Сити». 19.30. Стадион «Уэмбли».
«Рома» — «Милан». 22.45. Стадион «Олимпико».
«Севилья» — «Атлетико». 22.45. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«ПСЖ» — «Марсель». 23.00. Стадион «Парк де Пренс».