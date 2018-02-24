Получит ли Гвардьола первый английский трофей?

Источник: Спорт-Экспресс

МОУРИНЬЮ ПРОТИВ КОНТЕ И ПЕРВЫЙ ПРИЗ СЕЗОНА

В Англии в воскресенье состоятся сразу два матча с приставкой топ. Начнется большой футбольный вечер на «Олд Траффорд» с горячей во всех отношениях битвы Жозе Моуринью и Антонио Конте. За последнее время непростые отношения двух тренеров стали взрывоопасными, так что и до, и после матча у нас есть шанс услышать много интересного. А на поле будет интересно посмотреть, сумеет ли «МЮ» взять у «Челси» реванш за ноябрьское поражение в Лондоне.

На десерт же публике предложат финал Кубка лиги. Гарантированное зрелище от приверженцев красивого футбола Арсена Венгера и Хосепа Гвардьолы. Для испанца это шанс наконец-то завоевать первый английский трофей, да еще и в принципиальном споре. Речь, впрочем, исключительно о спортивной принципиальности: прошлой весной как раз на «Уэмбли» венгеровский «Арсенал» поставил на пути «Манчестер Сити» шлагбаум в полуфинале Кубка Англии. «Канонирам» же надо спасать сезон: из любимого кубка они давно выбыли, в премьер-лиге попадание в четверку кажется призрачным, а в Лиге Европы до финала путь не близкий.

ДУЭЛЬ БОМБАРДИРОВ: НЕЙМАР ИЛИ ТОВЕН?

Во Франции нет интриги, но есть историческое противостояние Парижа и Марселя. Яркое и непредсказуемое, хотя первую и третью команды чемпионата в таблице разделяет 13 очков. Игра первого круга на «Велодроме» стала украшением турнира, и «ПСЖ» тогда удалось уйти от поражения на исходе компенсированного времени после блестящего гола Кавани. Лидер заканчивал игру вдесятером из-за удаления Неймара, для которого предстоящий поединок точно не будет рядовым. В нем найдется место и дуэли лучших бомбардиров Франции 2018 года — как раз бразильца и полузащитника «Марселя» Товена. Проводящий лучший сезон в карьере француз в 26 турах заработал 25 результативных баллов (15 мячей+10 голевых передач), и «ПСЖ» от него осенью пострадал. Как, впрочем, и марсельцы от не ограничившегося красной карточкой Неймара.

СИМЕОНЕ — МОНТЕЛЛА: СОСТОИТСЯ ЛИ РЕВАНШ?

Тема визита полузащитника сборной Испании Витоло в Севилью, где футболист, сбежавший в Мадрид транзитом через Лас-Пальмас, из кумира превратился в объект ненависти, уже не так горяча, как в сентябре. Но у матчей «Севильи» и «Атлетико» есть и другие интриги, ведь хозяева продолжают погоню за четверкой лидеров, а главный тренер гостей Диего Симеоне попытается взять у Винченцо Монтеллы реванш за недавнее фиаско в полуфинале Кубка Испании (1:2, 1:3). Вопрос в том, остались ли у андалусийцев эмоции после энергозатратного матча с «МЮ», тогда как «матрасники» в четверг могли их экономить, заранее решив все вопросы в Лиге Европы.

РИМСКИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ГАТТУЗО

В Италии же главный матч тура примет столица. Всем известно, куда ведут все дороги, а путь в еврокубки для «Милана» лежит через Рим. Дженнаро Гаттузо, чьи перспективы многие оценивали скептически, сплотил своих футболистов и превратил красно-черных в настоящую команду. Она уже выдала беспроигрышную серию из 11 официальных матчей (+8=3−0), по ходу которой самым сильным из поверженных соперников оказался входящий в лидирующую группу «Лацио», но именно встреча с «Ромой» станет проверкой по гамбургскому или, если хотите, римскому счету.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

25 февраля, воскресенье

«Фейеноорд» — ПСВ. 16.30. Стадион «Фейеноорд».

«Манчестер Юнайтед» — «Челси». 17.15. Стадион «Олд Траффорд».

«Арсенал» — «Манчестер Сити». 19.30. Стадион «Уэмбли».

«Рома» — «Милан». 22.45. Стадион «Олимпико».

«Севилья» — «Атлетико». 22.45. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».