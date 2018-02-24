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Русская Голландия: Слуцкий подписал контракт с «Витессом»?
Бывший нападающий «Крыльев Советов», а сейчас известный телеведущий Евгений Савин утверждает, что
Бывший нападающий «Крыльев Советов», а сейчас известный телеведущий Евгений Савин утверждает, что
Савин раскрыл мощный инсайд: летом Леонид Слуцкий возглавит голландскую команду. По мнению Евгения, это «Витесс».
Вот главное, что рассказал Савин в интервью сайту «Букмекеры.рф»:
— Со Слуцким он встретился на съемочной площадке КВН. Там тренер сообщил ему, что подписал контракт с одним из голландских клубов, который начнет действовать с лета;.
— Раскрывать подробности Слуцкий не стал, но отметил, что это не самая большая команда в Нидерландах;.
— Туда 46-летний специалист отправится после чемпионата мира, в ходе которого будет работать в эфире Первого канала.
«Судя по тому, что всю зиму слухи сватали российского тренера в “Витесс”, который по всем параметрам подходит под описания Леонида Викторовича, он переезжает именно туда», — отметил Савин.
Вряд ли Евгений говорит о
Важно, что «Витесс» имеет прямое отношение к России.
По оценке Transfermarkt.de, общая стоимость состава «Витесса» составляет 27,3 миллиона евро. Для сравнения: ЦСКА, где долгое время работал Слуцкий, оценивается в 101,68 миллиона, а «Халла» — 65,3 миллиона.
И еще немного о «русском следе». Наших футболистов в клубах из топ-10 европейских чемпионатов совсем немного. Но один из них в «Витессе» — это защитник Вячеслав Караваев, еще недавно тренировавшийся у Слуцкого в ЦСКА. За голландскую команду
Если Слуцкий действительно выбрал «Витесс», то очевидно, что может рассчитывать на полную поддержку клубного руководства. Но зачем тренеру чемпионат, чей уровень совершенно точно ниже российского?