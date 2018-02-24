Русская Голландия: Слуцкий подписал контракт с «Витессом»?

Савин раскрыл мощный инсайд: летом Леонид Слуцкий возглавит голландскую команду. По мнению Евгения, это «Витесс».

Вот главное, что рассказал Савин в интервью сайту «Букмекеры.рф»:

— Со Слуцким он встретился на съемочной площадке КВН. Там тренер сообщил ему, что подписал контракт с одним из голландских клубов, который начнет действовать с лета;.

— Раскрывать подробности Слуцкий не стал, но отметил, что это не самая большая команда в Нидерландах;.

— Туда 46-летний специалист отправится после чемпионата мира, в ходе которого будет работать в эфире Первого канала.

«Судя по тому, что всю зиму слухи сватали российского тренера в “Витесс”, который по всем параметрам подходит под описания Леонида Викторовича, он переезжает именно туда», — отметил Савин.

Вряд ли Евгений говорит о чем-то, что появлялось в прессе — скорее, речь о кулуарных разговорах. Ведь о том, что Слуцкий может возглавить «Витесс», этой зимой не писал никто — ни в Нидерландах, ни в России. Была информация, что им интересуется «Твенте», «Витесс» же фигурировал как потенциальный работодатель Слуцкого в новостных сводках в ноябре-декабре 2016 года. Но тогда Слуцкий в итоге поехал обучаться в Англию, а затем стал главным тренером «Халла».

Важно, что «Витесс» имеет прямое отношение к России.

Во-первых, его владельцем является бизнесмен Александр Чигиринский, в нулевых входивший в топ-100 богатейших людей РФ. Он приобрел «Витесс» в 2013 году у бывшего советского футболиста Мераба Жордании, который, в свою очередь, стал управлять клубом из Арнема в 2010-м.

Во-вторых, по данным голландских СМИ, к руководству «Витессом» причастен хороший знакомый Слуцкого — Роман Абрамович. Впервые информация о том, что Абрамович — истинный владелец клуба, появились в 2010 году — как раз, когда в «Витесс» пришел Жордания. Грузин это не подтверждал, но при этом дружбу с хозяином «Челси» не скрывал. Неформальное сотрудничество между арнемской и лондонской командами действительно существует — немало игроков синих побывало в «Витессе» в аренде, например, серб Неманья Матич, сейчас выступающий за «Манчестер Юнайтед».

Желто-черные находятся в высшем голландском дивизионе непрерывно начиная с 1990 года. Выше третьего места, правда, не поднимались. Если говорить о последних трех чемпионатах, то в сезоне-2014/15 «Витесс» занял пятое место, в сезоне-2015/16 — девятое, а в сезоне-2016/17, в котором взял национальный Кубок, — снова пятое. В этом чемпионате арнемцы после 24-х туров идут на седьмой строчке. Главным тренером команды является Хэнк Фрэзер, в 1990-х игравший за «Фейеноорд». Его контракт с «Витессом» рассчитан до конца мая.

По оценке Transfermarkt.de, общая стоимость состава «Витесса» составляет 27,3 миллиона евро. Для сравнения: ЦСКА, где долгое время работал Слуцкий, оценивается в 101,68 миллиона, а «Халла» — 65,3 миллиона.

И еще немного о «русском следе». Наших футболистов в клубах из топ-10 европейских чемпионатов совсем немного. Но один из них в «Витессе» — это защитник Вячеслав Караваев, еще недавно тренировавшийся у Слуцкого в ЦСКА. За голландскую команду экс-армеец пока провел два матча, оба раза выйдя на замену. Был в «Витессе» и другой российский игрок — нападающий Аршак Корян, летом 2017-го вернувшийся в «Локомотив».