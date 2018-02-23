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23 февраля, источник: ТАСС

Футбольная ассоциация Англии возбудила дело против Гвардиолы за ношение символа Каталонии

ТАСС, 23 февраля. Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело в отношении главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы за ношение символа Каталонии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: AP 2018

Тренер «Манчестер Сити» во время матчей и пресс-конференций прикрепляет к верхней одежде желтую ленту.

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FA считает, что Гвардиола нарушает правила организации, касающиеся демонстрации политических символов и рекламы. Испанский тренер ответит на обвинения 5 марта.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным.

Каталонская газета «Ара» сообщала, что Гвардиола проголосовал на референдуме о независимости Каталонии.

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