Футбольная ассоциация Англии возбудила дело против Гвардиолы за ношение символа Каталонии

Тренер «Манчестер Сити» во время матчей и пресс-конференций прикрепляет к верхней одежде желтую ленту.
FA считает, что Гвардиола нарушает правила организации, касающиеся демонстрации политических символов и рекламы. Испанский тренер ответит на обвинения 5 марта.
1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным.
Каталонская газета «Ара» сообщала, что Гвардиола проголосовал на референдуме о независимости Каталонии.