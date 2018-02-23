Футбольная ассоциация Англии возбудила дело против Гвардиолы за ношение символа Каталонии

Тренер «Манчестер Сити» во время матчей и пресс-конференций прикрепляет к верхней одежде желтую ленту.

Гвардиола потерял контроль над игрой и над собой. Впервые в Англии

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным.