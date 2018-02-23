«Кайрат» перед Суперкубком Казахстана пропустил три гола от БАТЭ

Борисовский клуб является чемпионом своей страны 12-ти последних лет, а всего выигрывал турнир 14-ть раз. Пятикратным участником группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы, дважды БАТЭ выходил в 1/16 финала второго по значимости европейского футбольного турнира. Занимает 70-е место в клубном рейтинге УЕФА, главным тренером является Олег Дулуб.

Стартовый состав алматинцев выглядел следующим образом: Покатилов, Суюмбаев, Гогуа, Бато, Ахметов, Элек, Куат, Жуков, Аршавин, Исаэль, Сильвейра. Соперник с первых минут выглядел достаточно мощно и на 15-й сумел открыть счет. В свою очередь у подопечных Карлоса Алоса не ладилось не только в нападении, но и защите. После перерыва на поле появился капитан Бауыржан Исламхан, сумевший сравнять счет с пенальти, однако уже достаточно скоро белорусы забили дважды и практически сняли все вопросы о победителе. Тут стоит отметить, что у «народной команды» на замену вышел ряд молодых футболистов, что явно не могло помочь ей отыграться.