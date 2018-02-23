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23 февраля, источник: Sports.kz

«Кайрат» перед Суперкубком Казахстана пропустил три гола от БАТЭ

В последнем товарищеском матче в рамках учебно-тренировочных сборов алматинский «Кайрат» встретился с белорусским БАТЭ, пишет Sports.kz.

Борисовский клуб является чемпионом своей страны 12-ти последних лет, а всего выигрывал турнир 14-ть раз. Пятикратным участником группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы, дважды БАТЭ выходил в 1/16 финала второго по значимости европейского футбольного турнира. Занимает 70-е место в клубном рейтинге УЕФА, главным тренером является Олег Дулуб.

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Стартовый состав алматинцев выглядел следующим образом: Покатилов, Суюмбаев, Гогуа, Бато, Ахметов, Элек, Куат, Жуков, Аршавин, Исаэль, Сильвейра. Соперник с первых минут выглядел достаточно мощно и на 15-й сумел открыть счет. В свою очередь у подопечных Карлоса Алоса не ладилось не только в нападении, но и защите. После перерыва на поле появился капитан Бауыржан Исламхан, сумевший сравнять счет с пенальти, однако уже достаточно скоро белорусы забили дважды и практически сняли все вопросы о победителе. Тут стоит отметить, что у «народной команды» на замену вышел ряд молодых футболистов, что явно не могло помочь ей отыграться.

Итог, 3:1 — победа БАТЭ.

Ранее, «Кайрат» на заключительном сборе уступил венгерскому МТК (0:3), затем переиграл грузинское «Торпедо» из Кутаиси — 1:0, после чего померился силами с клубом РФПЛ тульским «Арсеналом», итогом игры стала безголевая ничья. 4 марта на «Астана Арене» «Кайрату» предстоит встретиться с «Астаной» в матче за Суперкубок Казахстана, начало игры в 15:00.

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