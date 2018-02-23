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23 февраля, источник: Sports.kz

«Актобе» может пополнить чемпион Бразилии

Состав «Актобе» может пополнить бразильский центральный защитник Фабрисио Силва Дорнеллас, сообщает Sports.kz со ссылкой на ESPN.

Как пишет бразильская редакция сайта, цетрбек на этой неделе получил предложение от «Актобе» и дал согласие на переход.

Фабрисио в 2009 году становился чемпионом Бразилии в составе «Фламеного». Помимо этого, в родной стране он защищал цвета «Палмейраса», «Крузейро», «Васко да Гамы» и других местных клубов.

В Европе игрок обороны выступал в составах таких команд, как «Хоффенхайм» (Германия), «Партизан» (Сербия), «Астра» (Румния).

У футболиста имеется опыт игры в Лиге Европы.

Последней командой бразильца была «Омония» из Кипра.

Актобе
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