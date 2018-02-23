«Актобе» может пополнить чемпион Бразилии

Как пишет бразильская редакция сайта, цетрбек на этой неделе получил предложение от «Актобе» и дал согласие на переход.

Фабрисио в 2009 году становился чемпионом Бразилии в составе «Фламеного». Помимо этого, в родной стране он защищал цвета «Палмейраса», «Крузейро», «Васко да Гамы» и других местных клубов.

В Европе игрок обороны выступал в составах таких команд, как «Хоффенхайм» (Германия), «Партизан» (Сербия), «Астра» (Румния).

У футболиста имеется опыт игры в Лиге Европы.