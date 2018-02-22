Срна дисквалифицирован на 17 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Отмечается, что НАДЦ не нашёл большой вины игрока в положительном результате допинг-пробы. Срна признал, что несознательно нарушил антидопинговые правила.
НАДЦ учёл объяснения игрока по обстоятельствам, которые предшествовали тестированию, а также то, что он решил добровольно приостановить выступления за свой клуб после сообщения о положительной допинг-пробе. Защитник принял решение приостановить выступления за «Шахтёр» в сентябре.
Срок дисквалификации Срны отсчитывается с 22 марта 2017 года. Вернуться на поле 35-летний хорватский футболист сможет не ранее 22 августа 2018 года.