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22 февраля, источник: Чемпионат.com

Срна дисквалифицирован на 17 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) принял решение дисквалифицировать защитника «Шахтёра» Дарио Срна на 17 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что НАДЦ не нашёл большой вины игрока в положительном результате допинг-пробы. Срна признал, что несознательно нарушил антидопинговые правила.

НАДЦ учёл объяснения игрока по обстоятельствам, которые предшествовали тестированию, а также то, что он решил добровольно приостановить выступления за свой клуб после сообщения о положительной допинг-пробе. Защитник принял решение приостановить выступления за «Шахтёр» в сентябре.

Срок дисквалификации Срны отсчитывается с 22 марта 2017 года. Вернуться на поле 35-летний хорватский футболист сможет не ранее 22 августа 2018 года.

Шахтер Д
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