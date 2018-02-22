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22 февраля, источник: Прессбол

Участие «Крумкачоў» в высшей лиге по-прежнему под большим вопросом: У клуба долги перед бюджетом, игроками и БАТЭ

По сведениям «Прессбола», участие «Крумкачоў» в высшей лиге-2018 по-прежнему под большим вопросом.

Так, департамент лицензирования принял документы от 16 клубов (включая минское «Торпедо» из Д2) — если у кого-то и есть шероховатости, то незначительные.

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И только за «Крумкачамi» тянется уйма «хвостов»: большей части документов нет по сей день. Далеко не со всеми игроками произведен расчет по долгам. Не выплачена основная часть займа у БАТЭ — речь о сумме порядка 90 тысяч долларов. А довольствоваться лишь новым графиком погашения (прежний был абсолютно не соблюден) борисовский клуб сейчас не намерен. Также у «Крумкачоў» существуют задолженности перед бюджетом — по налогам и взносам в ФСЗН.

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