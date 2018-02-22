Участие «Крумкачоў» в высшей лиге по-прежнему под большим вопросом: У клуба долги перед бюджетом, игроками и БАТЭ

И только за «Крумкачамi» тянется уйма «хвостов»: большей части документов нет по сей день. Далеко не со всеми игроками произведен расчет по долгам. Не выплачена основная часть займа у БАТЭ — речь о сумме порядка 90 тысяч долларов. А довольствоваться лишь новым графиком погашения (прежний был абсолютно не соблюден) борисовский клуб сейчас не намерен. Также у «Крумкачоў» существуют задолженности перед бюджетом — по налогам и взносам в ФСЗН.