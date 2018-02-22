Гай Ассулин. Месси бывают разные

Источник: Reuters

Очень интересно будет увидеть, как проявит себя этот явно неординарный исполнитель на казахстанских футбольных полях. А пока корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил познакомить отечественных любителей футбола с этим футболистом поближе.

— Гай, как получилось, что ты оказался в «Кайрате»? Ты ведь почти перешел уже в шведский «Сундсвалль»?

— Да, я почти подписал контракт с клубом из Швеции, но поговорил с кайратовским тренером — и он убедил меня присоединиться к этому проекту.

— Чем именно заинтересовал тебя вариант с казахстанским клубом?

— Я знаю, что «Кайрат» — большой клуб, который всегда сражается за титулы в Казахстане и в Европе, и это заставило меня захотеть сюда прийти.

— Ты отправился в академию «Барселоны» в 12-летнем возрасте. Очень сложно было? Твои родители находились с тобой в Испании?

— Я поехал туда с моим отцом, остальная часть нашей семьи осталась в Израиле. Это было очень сложно… У меня случалось много трудных моментов, но я всегда напоминал себе, что моя миссия — стать профессиональным футболистом, поэтому для меня все пережитое стоило того.

— Кто первым назвал тебя Новым Месси? И по какому, любопытно, поводу?

— Болельщики «Барселоны» сравнивали меня с ним, говоря, что наша игра схожа. Но очевидно, что это лучший игрок в истории футбола. Сравнения с Месси — большой комплимент для меня, однако не думаю, что я играю, как он.

Источник: Reuters

— То есть, ты считаешь, что твоя игра не напоминает то, что демонстрирует Лионель?

— Я считаю, что такие сравнения — для меня большой комплимент, но мне нужно многому у него научиться, чтобы их оправдать. Лионель Месси уникален и невероятен.

— В целом, как ты считаешь: сравнивать совсем юного парня с кем-то великим — это плохо? Сейчас 18-летнего Еркебулана Сейдахмета из «Уфы» называют Казахским Месси. Это может ему навредить?

— Да, я думаю, что это плохо, — так как каждый ждет, что он будет делать то же самое, что и великий игрок, что может оказывать на парня некоторое давление. Это не особо помогает футболисту.

— А ты испытывал подобное давление в юности?

— Иногда.

— В 16 лет Гай Ассулин дебютировал в составе национальной сборной Израиля. Ты стоял перед выбором в тот момент — ведь у тебя уже было и испанское гражданство?

— Да, у меня два гражданства. Но мое предпочтение — Израиль, потому что это моя родная страна.

— Вот что интересно: я слышал, что твоя фамилия происходит из диаспоры марокканских евреев. Те, в свою очередь, считаются выходцами с Пиренеев. Строго говоря, отправившись в детстве в Испанию, ты вернулся на покинутую много столетий назад твоими предками землю…

— Да, мои родители — из Марокко. Но я родился в Израиле.

— Я знаю. Мой друг живет в Наарии, он просил передать тебе привет оттуда.

— Ого! Передавай ему привет обратно от меня — это мой родной город.

— Ты давно там не был?

— Примерно год.

— У «Кайрата» немало креативных хавбеков. Считаешь, что сможешь найти свое место в этой команде?

— Да, у нас здесь большая конкуренция, но я считаю, что это хорошо для команды. И надеюсь, что у меня здесь все получится.

— Как новый коллектив принял тебя?

— Игроки «Кайрата» приняли очень хорошо. Они заставляют меня чувствовать себя здесь очень комфортно.

— Как думаешь, — сможешь заиграть в Казахстане на таком уровне, чтобы вернуться в национальную сборную Израиля?

— Надеюсь, что смогу. Я собираюсь проявить себя с наилучшей стороны, продемонстрировать в Казахстане свои навыки. И надеюсь получить приглашение в национальную сборную.

— До сих пор только один футболист из Израиля выступал в Казахстане — вратарь Йосси Шекель. Причем — как раз за «Кайрат». Ты его знаешь?

— Нет. Незнаком с ним.

— Хотел бы сказать что-то кайратовским болельщикам?