Футбольные клубы Казахстана могут лишиться легионеров

«В этом году будет поставлен и рассмотрен вопрос о том, чтобы в Казахстане в футбол играли исключительно отечественные футболисты. Это в сборных всех регионов. Кроме этого, мы предлагаем руководителям регионов помочь наладить тренировки юных футболистов во всех школах с младших классов», — сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, встречаясь в Атырау со спортсменами.