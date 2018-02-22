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11:46 (мск), источник: Sports.kz

Футбольные клубы Казахстана могут лишиться легионеров

Футбольные клубы Казахстана могут лишиться легионеров, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году будет поставлен и рассмотрен вопрос о том, чтобы в Казахстане в футбол играли исключительно отечественные футболисты. Это в сборных всех регионов. Кроме этого, мы предлагаем руководителям регионов помочь наладить тренировки юных футболистов во всех школах с младших классов», — сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, встречаясь в Атырау со спортсменами.

Как подчеркнул министр, в этом году в Олимпиаде в Южной Корее принимают участие только казахстанские спортсмены. В их рядах нет ни одного человека, которого бы привлекли из других стран.

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