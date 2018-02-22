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07:19 (мск), источник: Sports.kz

Черная метка. Восемь фактов о новичке «Акжайыка» Евгении Боровике

Sports.kz знакомит Вас с украинским вратарем «Акжайыка» Евгением Боровиком.

1. Всю свою карьеру 32-летний голкипер провел в Украине, выступая за «Европу» (Прилуки), «Ниву», «Металлист», «Кривбасс», «Днепр», «Арсенал» (Киев), «Металлург» (Запорожье), «Черноморец» (Одесса) и «Карпаты». Впрочем, также у него были два коротких зарубежных опыта — в 2003 году он играл за российский клуб «Торпедо-Металлург», а в прошлом году пробовал свои силы в болгарском «Черно Море».

2. Боровика можно назвать «черной меткой» для клубов УПЛ — вскоре после его перехода команды одна за другой прекращали свое существование из-за банкротства.

3. В 2010 году Боровик вошел в историю чемпионата Украины, забив гол с игры — он спас «Кривбасс» от поражения от «Арсенала» (1:1).

4. Болельщики «Черноморца» посвятили Боровику баннер «Кумовьям не место в клубе», намекая на родство вратаря с главным тренером одесской команды Александром Бабичем.

5. В одном из интервью Евгений признался, что никогда не курил, хотя его родной город — Прилуки — славится табачной фабрикой.

6. В 2015 году украинским голкипером уже интересовался казахстанский клуб — тогда это был павлодарский «Иртыш».

7. В апреле 2017-го сайт Ua.tribuna.com запустил голосование на предмет того, достоин ли Боровик вызова в национальную сборную Украины. 82% ответили положительно.

8. В карьере у Евгения периодически случались и «фэйлы» — как этот, в матче «Черноморец» — «Металлист» (0:1). В компенсированное время он умудрился пропустить гол со штрафного почти с центра поля.

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