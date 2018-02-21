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21 февраля, источник: Р-Спорт

«Порту» победил «Эшторил» в доигранном матче чемпионата Португалии по футболу

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Порту» в гостях обыграл «Эшторил» в доигранном матче 18-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Источник: Reuters

В середине января матч команд, проходивший в Эшториле, был остановлен после первого тайма при счете 1:0 в пользу «Эшторила» из-за риска обрушения одной из трибун стадиона «Антониу Коимбра да Мота», которая была открыта в сентябре 2014 года.

В среду встреча была доиграна и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Порту». В составе победителей голы забили Алекс Теллес (52-я минута) и Франсиско Соарес (58, 66). У проигравших отличился Эдуардо (16).

«Порту» с 61 очком лидирует в чемпионате Португалии, опережая на пять баллов лиссабонские «Бенфику» и «Спортинг». «Эшторил» с 21 очком идет 16-м.

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