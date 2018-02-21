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21 февраля, источник: Vesti.kz

Выступавший в КПЛ с казахстанским паспортом хавбек сборной Кыргызстана стал игроком «Атырау»

Полузащитник сборной Кыргызстана Антон Землянухин стал игроком «Атырау». Об этом объявил официальный сайт клуба.

За новую команду Землянухин будет выступать под седьмым номером. Срок контракта и другие детали соглашения не уточняются.

В 2007 году Землянухин перешел в команду первого турецкого дивизиона «Гиресунспор», подписав контракт до 2012 года. В Турции он входил в ТОП-20 самых перспективных легионеров, но до срока его истечения покинул берега Босфора.

В 2010 году Землянухин перебрался в казахстанский чемпионат, где выступал в «Таразе». Первый гол забил в восьмом туре в ворота «Жетысу». После окончания сезона продлил контракт с южанами. В КПЛ также играл за «Актобе», «Кайрат» и «Кайсар».

После Казахстана поиграл в сербском клубе «Раднички» из Ниша и чемпионате Таиланда за «Сисакет» и «Сукхотхай». Летом 2017 года Землянухин присоединился к новичку российской премьер-лиги «СКА-Хабаровск», но расторг контракт еще до старта сезона из-за травмы.

За сборную Кыргызстана Землянухин провел 20 матчей и забил девять голов. При этом в КПЛ ранее он играл как гражданин Казахстана.

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