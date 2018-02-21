Выступавший в КПЛ с казахстанским паспортом хавбек сборной Кыргызстана стал игроком «Атырау»

За новую команду Землянухин будет выступать под седьмым номером. Срок контракта и другие детали соглашения не уточняются.

В 2007 году Землянухин перешел в команду первого турецкого дивизиона «Гиресунспор», подписав контракт до 2012 года. В Турции он входил в ТОП-20 самых перспективных легионеров, но до срока его истечения покинул берега Босфора.

В 2010 году Землянухин перебрался в казахстанский чемпионат, где выступал в «Таразе». Первый гол забил в восьмом туре в ворота «Жетысу». После окончания сезона продлил контракт с южанами. В КПЛ также играл за «Актобе», «Кайрат» и «Кайсар».

После Казахстана поиграл в сербском клубе «Раднички» из Ниша и чемпионате Таиланда за «Сисакет» и «Сукхотхай». Летом 2017 года Землянухин присоединился к новичку российской премьер-лиги «СКА-Хабаровск», но расторг контракт еще до старта сезона из-за травмы.