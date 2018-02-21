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13:13 (мск), источник: Чемпионат.com

В матче АПЛ проведут экстренное тестирование VAR

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Суонси» планируется провести экстренное тестирование системы видеоповторов (VAR).

Источник: Reuters

Как сообщает The Sun, судьи в игре «Брайтона» и «Суонси» не будут использовать систему видеоповторов для принятия решений, но по ходу матча специалисты проследят за исправностью работы VAR в моментах с определением офсайда, после чего составят отчёт. Решение связано с давлением на судейский корпус после ошибочно незасчитанного гола полузащитника Хуана Маты в матче Кубка Англии между «Хаддерсфилдом» и «Манчестер Юнайтед». Тогда система видеоповторов определила положение вне игры, неверно проведя линию последнего защитника.

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