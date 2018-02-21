Первый зарубежный клуб. Семь фактов о новичке «Акжайыка» Юрии Путраше

1. Всю свою карьеру 28-летний левый защитник провел в Украине. Он выступал за «Закарпатье», «Металлург» (Донецк), «Ниву», «Оболонь», «Таврию», «Черноморец», «Сталь» (Днепродзержинск) и «Александрию». Переезд в Казахстан — первый легионерский опыт футболиста.

2. Юрий провел девять матчей за сборную Украины до 21 года и забил один мяч.

3. Дела Путраша ведет агентство Prostar. В числе его клиентов — полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко, а также ряд футболистов двух украинских грандов — донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

4. Недавно украинский защитник открыл в Межгорье собственное кафе.

5. В 2015 году Путраш отметился дублем в матче чемпионата Украины против «Зари» (2:0). После игры Юрий признался в интервью, что даже на тренировках редко забивает два мяча.

6. У отца Юрия, Владимира, также было футбольное прошлое — правда, на менее высоком уровне: в любителях он играл за «Верховину» в первенстве Закарпатской области.