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11:54 (мск), источник: Sports.kz

Первый зарубежный клуб. Семь фактов о новичке «Акжайыка» Юрии Путраше

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку любопытных фактов об украинском защитнике «Акжайыка» Юрии Путраше.

1. Всю свою карьеру 28-летний левый защитник провел в Украине. Он выступал за «Закарпатье», «Металлург» (Донецк), «Ниву», «Оболонь», «Таврию», «Черноморец», «Сталь» (Днепродзержинск) и «Александрию». Переезд в Казахстан — первый легионерский опыт футболиста.

2. Юрий провел девять матчей за сборную Украины до 21 года и забил один мяч.

3. Дела Путраша ведет агентство Prostar. В числе его клиентов — полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко, а также ряд футболистов двух украинских грандов — донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

4. Недавно украинский защитник открыл в Межгорье собственное кафе.

5. В 2015 году Путраш отметился дублем в матче чемпионата Украины против «Зари» (2:0). После игры Юрий признался в интервью, что даже на тренировках редко забивает два мяча.

6. У отца Юрия, Владимира, также было футбольное прошлое — правда, на менее высоком уровне: в любителях он играл за «Верховину» в первенстве Закарпатской области.

7. Два года назад Юрий Путраш попал в рубрику «Финт дня» на украинском сайте Ua.tribuna.com. Правда, этот самый финт дня сделал не он, а его визави — тогда еще полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко. «Андрей чуть не свернул шею Юрию Путрашу, бросив ему между ног фирменное эластико», — писала об этом трюке украинская пресса. «Против него очень тяжело играть. Он перерос чемпионат Украины, это игрок топ-уровня», — говорил о Ярмоленко Путраш.

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