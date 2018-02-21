Первый зарубежный клуб. Семь фактов о новичке «Акжайыка» Юрии Путраше
Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку любопытных фактов об украинском защитнике «Акжайыка» Юрии Путраше.
Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку любопытных фактов об украинском защитнике «Акжайыка» Юрии Путраше.
1. Всю свою карьеру 28-летний левый защитник провел в Украине. Он выступал за «Закарпатье», «Металлург» (Донецк), «Ниву», «Оболонь», «Таврию», «Черноморец», «Сталь» (Днепродзержинск) и «Александрию». Переезд в Казахстан — первый легионерский опыт футболиста.
2. Юрий провел девять матчей за сборную Украины до 21 года и забил один мяч.
3. Дела Путраша ведет агентство Prostar. В числе его клиентов — полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко, а также ряд футболистов двух украинских грандов — донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».
4. Недавно украинский защитник открыл в Межгорье собственное кафе.
5. В 2015 году Путраш отметился дублем в матче чемпионата Украины против «Зари» (2:0). После игры Юрий признался в интервью, что даже на тренировках редко забивает два мяча.
6. У отца Юрия, Владимира, также было футбольное прошлое — правда, на менее высоком уровне: в любителях он играл за «Верховину» в первенстве Закарпатской области.
7. Два года назад Юрий Путраш попал в рубрику «Финт дня» на украинском сайте Ua.tribuna.com. Правда, этот самый финт дня сделал не он, а его визави — тогда еще полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко. «Андрей чуть не свернул шею Юрию Путрашу, бросив ему между ног фирменное эластико», — писала об этом трюке украинская пресса. «Против него очень тяжело играть. Он перерос чемпионат Украины, это игрок топ-уровня», — говорил о Ярмоленко Путраш.