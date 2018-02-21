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05:54 (мск), источник: Советский спорт

Роналду пропустит матч «Реала» с «Леганесом» по решению Зидана

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует использовать Криштиану Роналду в игре с «Леганесом».

Источник: Reuters

Наставник мадридцев хочет поберечь португальца на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (6 марта).

— Много лет Роналду мг играть без перерывов, однако сейчас ему нужен отдых. Время от времени это необходимо, — цитирует Зидана Marca.

Матч «Леганес» — «Реал» состоится сегодня, начало игры — в 20:45 мск.

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