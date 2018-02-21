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Роналду пропустит матч «Реала» с «Леганесом» по решению Зидана
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует использовать Криштиану Роналду в игре с «Леганесом».
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует использовать Криштиану Роналду в игре с «Леганесом».
Наставник мадридцев хочет поберечь португальца на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (6 марта).
— Много лет Роналду мг играть без перерывов, однако сейчас ему нужен отдых. Время от времени это необходимо, — цитирует Зидана Marca.
Матч «Леганес» — «Реал» состоится сегодня, начало игры — в 20:45 мск.