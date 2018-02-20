Владелец «Милана»: Мои финансы в полном порядке

«Мы не понимаем, какова цель этих слухов, однако они несут серьёзный ущерб клубу, моим компаниям и семье. Ситуация с моими финансами в полном порядке, а клуб и мои компании работают в нормальном режиме», — приводит слова Йонхонг Reuters.

Ранее издание Corriere della sera сообщило, что специальная комиссия в Китае в ходе своего расследования выяснила, что холдинговая компания Йонхонга несколько месяцев скрывала своё банкротство. Бизнесмен потратил на покупку итальянского футбольного клуба € 740 млн, однако его личная доля в этой сумме составила лишь € 100 млн, ещё € 300 млн он получил от компании Elliott, а оставшиеся € 340 млн взял в офшорных фондах.