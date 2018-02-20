Чемпион Казахстана в составе «Шахтера» пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Источник: zimbio.com

Пожизненную дисквалификацию получили футболисты Андрей Порываев, Александр Тишкевич, Александр Лебедев, Юрий Рыжко (все играли за «Ислочь» в договорных матчах), Сергей Шуманов, Игорь Журавлев (оба — «Луч», Минск), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Егор Гудель, Алексей Сакович (все — «Ошмяны-БГУФК») и Илья Гаврилов («Гранит»), а также тренер Владимир Маковский («Ислочь»).

На два года дисквалифицированы футболисты Александр Алумона, Иван Денисевич, Александр Папуш (все — «Ислочь»), Александр Тарликовский, Андрей Напорко, Денис Медведев (все — «Луч», Минск), директоры Дмитрий Карповский «Луч», Минск), Денис Жбанков («Ошмяны-БГУФК»), а также бывший профессиональный футболист Дмитрий Макар и бывший арбитр Станислав Савицкий.

За организацию договорных матчей бывший профессиональный футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко («Луч», Минск) объявлены персонами нон грата (лицами нежелательными для деятельности АБФФ).

36-летний Порываев с 2011 по 2015 год выступал за карагандинский «Шахтер», с которым дважды выигрывал чемпионат Казахстана и по одному разу становился победителем Кубка и Суперкубка страны. В 2013 году защитник вместе с «горняками» играл в групповом раунде Лиги Европы. В 104 матчах КПЛ Порываев забил три гола, причем с лета 2011 года он играл как гражданин Казахстана, а после возвращения на родину стал выступать за «Ислочь» как белорус.

34-летний Алумона в 2013 году забил один гол в 13 матчах КПЛ за «Тобол». Большую часть карьеры россиянин провел в Беларуси, где отыграл десять лет. Сейчас он выступает на брянском «Динамо» во втором дивизионе России. Дисквалификация АБФФ не распространяется вне пределов Беларуси, но в прошлом году местная прокуратура передала дело Алумоны российским коллегам.

В октябре 2017 года в Беларуси состоялся суд по делу о договорных матчах. Тогда Сороквашко и Замараха отправились в исправительное учреждение открытого типа, а Маковский получил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Остальные фигуранты заплатили штрафы различного размера.