Белорусская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала 11 игроков и тренера за договорные матчи

За организацию договорных матчей бывший профессиональный футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко («Луч», Минск) объявлены персонами нон грата (лицами, нежелательными для деятельности АБФФ).

Наказанию в виде пожизненной дисквалификации подверглись футболисты Александр Тишкевич, Александр Лебедев, Андрей Порываев, Юрий Рыжко (все — «Ислочь»), Сергей Шуманов, Игорь Журавлев («Луч», Минск), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Егор Гудель, Алексей Сакович (все — «Ошмяны-БГУФК»), Илья Гаврилов («Гранит») и тренер Владимир Маковский («Ислочь»).

Наказанию в виде дисквалификации на 24 месяца подверглись футболисты Иван Денисевич, Александр Алумона, Александр Папуш (все — «Ислочь»), Александр Тарликовский, Андрей Напорко, Денис Медведев (все — «Луч», Минск), директор Дмитрий Карповский («Луч», Минск), Денис Жбанков («Ошмяны-БГУФК»), а также бывший профессиональный футболист Дмитрий Макар и экс-арбитр Станислав Савицкий.