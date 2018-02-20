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20 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала 11 игроков и тренера за договорные матчи

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам ассоциации «Белорусская федерация футбола» пожизненно дисквалификацировал ряд игроков и тренера, участвовавших в договорных матчах, а также принял решения в отношении некоторых физлиц. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на сайт АБФФ.

За организацию договорных матчей бывший профессиональный футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко («Луч», Минск) объявлены персонами нон грата (лицами, нежелательными для деятельности АБФФ).

Наказанию в виде пожизненной дисквалификации подверглись футболисты Александр Тишкевич, Александр Лебедев, Андрей Порываев, Юрий Рыжко (все — «Ислочь»), Сергей Шуманов, Игорь Журавлев («Луч», Минск), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Егор Гудель, Алексей Сакович (все — «Ошмяны-БГУФК»), Илья Гаврилов («Гранит») и тренер Владимир Маковский («Ислочь»).

Наказанию в виде дисквалификации на 24 месяца подверглись футболисты Иван Денисевич, Александр Алумона, Александр Папуш (все — «Ислочь»), Александр Тарликовский, Андрей Напорко, Денис Медведев (все — «Луч», Минск), директор Дмитрий Карповский («Луч», Минск), Денис Жбанков («Ошмяны-БГУФК»), а также бывший профессиональный футболист Дмитрий Макар и экс-арбитр Станислав Савицкий.

В отношении так называемого матча-фантома («Шахтер» — «Слуцк». — Прим. БЕЛТА) члены комитета приняли решение пожизненно дисквалифицировать сотрудников клубов Павла Качановича («Шахтер», Солигорск) и Владислава Караневского («Слуцк»), а также Лысакова А. В. и Горбунова Д. С.

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