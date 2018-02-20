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08:00 (мск), источник: Sports.kz

Аршавин может покинуть «Кайрат» из-за проблем жены

Игрок «Кайрата» и бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал уголовное дело, возбуждённое против его жены Алисы за угрозы в адрес модели Ольги Семёновой. Как сообщает портал «Дни.ру», в случае тюремного срока супруги футболист покинет алматинский клуб.

Источник: РИА "Новости"

— Если Алиса всё-таки сядет, то сразу заканчиваю играть там. Для меня это как отрубить руки самому себе. Я раскаиваюсь, правда. Пожалуйста, не оставляйте меня без футбола. Хочу просто делать свою работу, зарабатывать деньги. Алису я любил, люблю и буду любить, и деньги мне нужны, если с ней что-нибудь случится, — рассказал Аршавин.

Кроме того, спортсмен опроверг слухи, что в тот злополучный вечер в клубе, который попал на видео, он сам несколько раз звонил Семёновой. По словам Аршавина, он сомневается, что у него был номер телефона модели.

— Я этого не помню, не помню, чтобы у меня был её телефон. Ну, фиг знает, я не помню, чтобы брал у неё телефон, — заявил Андрей.

Ранее стало известно, что на супругу футболиста Аршавина Алису заведено уголовное дело по трём статьям за угрозы в адрес казахстанской модели Ольги Семёновой. В начале года супруга очень бурно отреагировала на видеоролик, размещённый в Сети, где футболист в клубе обнимает модель за талию. Алиса пригрозила Семёновой «отрезать пальцы», «подложить наркотики», также женщина представилась сотрудницей ФСБ, после чего Ольга обратилась в суд.

В ответ на это Аршавин заявил, что Алиса всегда была добропорядочной женщиной, и он считает все обвинения провокацией.

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