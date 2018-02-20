Касильяс хочет перебраться в серию A

Источник: РИА "Новости"

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассчитывает продожить карьеру в Италии, сообщает Football Italia.

36-летний испанец, у которого в июне истекает контракт с португальским клубом, попросил своего агента подыскать для него варианты в серии A. Хотя ранее сообщалось, что Касильяс может уехать играть в MLS. Также на него претендовала мексиканская «Америка».

Голкипер выступает за «Порту» с 2015 года, но в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе.