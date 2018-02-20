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Касильяс хочет перебраться в серию A
36-летний испанец попросил агента подыскать для него варианты в Италии.
36-летний испанец попросил агента подыскать для него варианты в Италии.
Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассчитывает продожить карьеру в Италии, сообщает Football Italia.
36-летний испанец, у которого в июне истекает контракт с португальским клубом, попросил своего агента подыскать для него варианты в серии A. Хотя ранее сообщалось, что Касильяс может уехать играть в MLS. Также на него претендовала мексиканская «Америка».
Голкипер выступает за «Порту» с 2015 года, но в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе.
В воскресенье он сыграл в матче с «Риу Аве». Эта игра стала первой для Касильяса в чемпионате с октября прошлого года. При этом в девяти играх высшей лиги Португалии он пропустил всего три гола.