СМИ раскрыло огромную зарплату Рохера Каньяса в Беларуси

«Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 1,75 миллиона евро (6,159 миллионов колумбийских песо), получаемая им зарплата составляет 830 тысяч евро (2,921 миллиона колумбийских песо) с оговоркой в контракте о возможном его расторжении за 6 миллионов евро (21,115 миллиона колумбийских песо) в случае поступления официального предложения».