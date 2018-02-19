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11:14 (мск), источник: Sports.kz

СМИ раскрыло огромную зарплату Рохера Каньяса в Беларуси

Futbol Al Minuto Sports в статье о переходе в белорусский «Шахтер» (Солигорск) из шымкентского «Ордабасы» колумбийского хавбека Роджера Каньяса раскрыл зарплату игрока, сообщает Sports.kz.

«Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 1,75 миллиона евро (6,159 миллионов колумбийских песо), получаемая им зарплата составляет 830 тысяч евро (2,921 миллиона колумбийских песо) с оговоркой в контракте о возможном его расторжении за 6 миллионов евро (21,115 миллиона колумбийских песо) в случае поступления официального предложения».

Продолжительность же трудового соглашения Роджера Каньяса с солигорским «Шахтером», по данным наших колумбийских коллег, составляет полтора года с возможностью дальнейшего продления в случае обоюдного согласия сторон.

Шахтер С
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