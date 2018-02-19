СМИ раскрыло огромную зарплату Рохера Каньяса в Беларуси
Futbol Al Minuto Sports в статье о переходе в белорусский «Шахтер» (Солигорск) из шымкентского «Ордабасы» колумбийского хавбека Роджера Каньяса раскрыл зарплату игрока, сообщает Sports.kz.
Futbol Al Minuto Sports в статье о переходе в белорусский «Шахтер» (Солигорск) из шымкентского «Ордабасы» колумбийского хавбека Роджера Каньяса раскрыл зарплату игрока, сообщает Sports.kz.
«Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 1,75 миллиона евро (6,159 миллионов колумбийских песо), получаемая им зарплата составляет 830 тысяч евро (2,921 миллиона колумбийских песо) с оговоркой в контракте о возможном его расторжении за 6 миллионов евро (21,115 миллиона колумбийских песо) в случае поступления официального предложения».
Продолжительность же трудового соглашения Роджера Каньяса с солигорским «Шахтером», по данным наших колумбийских коллег, составляет полтора года с возможностью дальнейшего продления в случае обоюдного согласия сторон.