«Астана» забила четыре мяча «Реалу» перед ответной игрой со «Спортингом» в Лиге Европы

Соперником подопечных Станимира Стоилова стал клуб с громким названием «Реал». Правда команда представляет не Мадрид, а лишь район Лиссабона Керуш, и тренирует команду не Зинедин Зидан, а 41-летний португалец Алехандро Сантуш, вступивший в свою должность в конце января.

Известен этот клуб тем, что его воспитанником является действующий чемпион Европы Нани, ныне выступающий за итальянский «Лацио». В составе клуба в большом количестве собраны игроки, имеющие действующие контракты с клубами сильнейшего дивизиона Португалии, но отправившиеся за игровой практикой в «Реал».

Сам матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Астаны». В составе победителей дубль оформил Ласло Кляйнхайслер, еще по разу отличились Юрий Перцух и Марин Томасов.

Напомним, что футболисты «Астаны» в Португалии готовятся к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга», который состоится 22 февраля.