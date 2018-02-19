Футбольный матч в Бразилии не был доигран из-за удаления девяти футболистов

«Витория» в воскресенье на своем поле выигрывала после первого тайма со счетом 1:0, а спустя пять минут после перерыва «Баия» восстановила равенство благодаря голу Винисиуса с пенальти. Празднование забитого мяча разозлило футболистов «Витории», в результате чего на поле вспыхнула потасовка, по итогам которой арбитр удалил трех игроков «Баии» и двух футболистов «Витории». Еще через несколько минут еще по одному игроку из каждой команды получили по красной карточке.