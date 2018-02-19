ВАР в Англии: непонятный эксперимент

Источник: AFP 2018

КУБОК АНГЛИИ. Матчи 1/8 финала



Челси — Халл (D-2) — 4:0 (Виллиан, 2, 32. Педро, 27. Жиру, 42). 39 591. Нереализованный пенальти: Мейлер («Халл»), 51 (вратарь).



Лестер — Шеффилд Юнайтед (D-2) — 1:0 (Варди, 66). 28 336.



Шеффилд Уэнсдей (D-2) — Суонси — 0:0. 19 427.



Вест Бромвич — Саутгемптон — 1:2 (Рондон, 58 — Хойдт, 11. Тадич, 56). 17 600.



Брайтон — Ковентри (D-3) — 3:1 (Локадия, 15. Голдсон, 34. Ульоа, 61 — Кларк-Харрис, 77). 26 966.



Хаддерсфилд — Манчестер Юнайтед — 0:2 (Лукаку, 3, 55). 17 861.

В конце первого тайма матча между «Хаддерсфилдом» и «Манчестер Юнайтед» арбитр Кевин Френд после двухминутной консультации с видеоарбитром (ВАР) отменил гол Маты из-за офсайда. Зрителям во время трансляции показали искривленный стоп-кадр (на нем линия офсайда явно пересекает линию штрафной), поэтому у болельщиков сразу возникли вопросы: неужели судьи у мониторов видят то же самое?

На другом стоп-кадре видно, что Мата действительно чуть заступил за линию офсайда — примерно на толщину своей коленной чашечки. То есть речь идет о считаных сантиметрах. Между тем, как не раз заявляли организаторы эксперимента, ВАР используется только в случае «явной и очевидной ошибки» судьи. Разве в случае Маты и «МЮ» она действительно «явная и очевидная»?

«Не знаю, что и сказать, — признался после игры главный тренер манчестерцев Жозе Моуринью, поддерживающий применение видеоповторов. — Гол красивый. Не знаю, офсайд это или нет, если игрок залезает вперед коленной чашечкой или волосом».

Нужно учесть, что Особенный общался с журналистами после победного матча. Интересно, что он сказал бы, если бы «МЮ» проиграл…

А в целом эксперимент себя пока не оправдывает. Он скорее вызывает все больше вопросов, чем снимает их. В первую очередь это касается непонимания болельщиками действий арбитров и видеоарбитров в спорных ситуациях и скорости принятия решений.

Выбежавший на поле мальчик празднует победу вместе с игроками | Источник: Reuters

ИГРОКИ «ВЕСТ БРОМВИЧА» УГНАЛИ МАШИНУ

У «Вест Бромвича» ужасный сезон: команда застряла на дне таблицы, а в субботу еще и вылетела из Кубка Англии. Но некоторым игрокам, судя по всему, плевать на неудачи. На прошлой неделе «дрозды» проводили краткосрочный сбор в Барселоне, и в одну из ночей четверке игроков не спалось. В пять утра Ливермор, Эванс, Бэрри и Майхилл заказали такси до ресторана быстрого питания. Доехав до места, водитель ненадолго вышел из машины (видимо, пошел в туалет), и футболисты ради смеха решили угнать такси. Вернулись к отелю, припарковались, оставили слегка ошалевшему администратору ключи и отправились спать. Наутро машину таксисту вернули, а британские СМИ предсказуемо раздули из этого скандал. Позже на сайте «Вест Бромвича» появилось заявление, в котором футболисты извинились за свое поведение, и клуб их вроде бы простил — в субботу Эванс и Бэрри даже вышли в основе на матч с «Саутгемптоном». Но вопросы к поведению известных взрослых (все старше 28 лет) футболистов остались.

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