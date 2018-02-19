ВАР в Англии: непонятный эксперимент
В очередной раз в матче Кубка Англии возникла спорная ситуация вокруг работы видеоарбитра.
В очередной раз в матче Кубка Англии возникла спорная ситуация вокруг работы видеоарбитра.
КУБОК АНГЛИИ. Матчи 1/8 финала
Челси — Халл (D-2) — 4:0 (Виллиан, 2, 32. Педро, 27. Жиру, 42). 39 591. Нереализованный пенальти: Мейлер («Халл»), 51 (вратарь).
Лестер — Шеффилд Юнайтед (D-2) — 1:0 (Варди, 66). 28 336.
Шеффилд Уэнсдей (D-2) — Суонси — 0:0. 19 427.
Вест Бромвич — Саутгемптон — 1:2 (Рондон, 58 — Хойдт, 11. Тадич, 56). 17 600.
Брайтон — Ковентри (D-3) — 3:1 (Локадия, 15. Голдсон, 34. Ульоа, 61 —
Хаддерсфилд — Манчестер Юнайтед — 0:2 (Лукаку, 3, 55). 17 861.
В конце первого тайма матча между «Хаддерсфилдом» и «Манчестер Юнайтед» арбитр Кевин Френд после двухминутной консультации с видеоарбитром (ВАР) отменил гол Маты
На другом
«Не знаю, что и сказать, — признался после игры главный тренер манчестерцев Жозе Моуринью, поддерживающий применение видеоповторов. — Гол красивый. Не знаю, офсайд это или нет, если игрок залезает вперед коленной чашечкой или волосом».
Нужно учесть, что Особенный общался с журналистами после победного матча. Интересно, что он сказал бы, если бы «МЮ» проиграл…
А в целом эксперимент себя пока не оправдывает. Он скорее вызывает все больше вопросов, чем снимает их. В первую очередь это касается непонимания болельщиками действий арбитров и видеоарбитров в спорных ситуациях и скорости принятия решений.
ИГРОКИ «ВЕСТ БРОМВИЧА» УГНАЛИ МАШИНУ
У «Вест Бромвича» ужасный сезон: команда застряла на дне таблицы, а в субботу еще и вылетела из Кубка Англии. Но некоторым игрокам, судя по всему, плевать на неудачи. На прошлой неделе «дрозды» проводили краткосрочный сбор в Барселоне, и в одну из ночей четверке игроков не спалось. В пять утра Ливермор, Эванс, Бэрри и Майхилл заказали такси до ресторана быстрого питания. Доехав до места, водитель ненадолго вышел из машины (видимо, пошел в туалет), и футболисты ради смеха решили угнать такси. Вернулись к отелю, припарковались, оставили слегка ошалевшему администратору ключи и отправились спать. Наутро машину таксисту вернули, а британские СМИ предсказуемо раздули из этого скандал. Позже на сайте «Вест Бромвича» появилось заявление, в котором футболисты извинились за свое поведение, и клуб их вроде бы простил — в субботу Эванс и Бэрри даже вышли в основе на матч с «Саутгемптоном». Но вопросы к поведению известных взрослых (все старше 28 лет) футболистов остались.
КОНТЕ РАЗБИЛ БЫВШУЮ КОМАНДУ СЛУЦКОГО
Это мог быть суперматч для России: клуб Романа Абрамовича против команды Леонида Слуцкого. Увы, «Халл» давно расстался с нашим тренером, но после его ухода результаты «тигров» не улучшились. Вот и Кубок Англии «Халл» покинул: всего за тайм «Челси» оформил путевку в четвертьфинал, новичок Эмерсон отметился результативной передачей, Виллиан сделал дубль, а Жиру забил дебютный мяч за «Челси» и прибавил к нему два голевых паса. А еще француз помог Кабальеро отразить пенальти. Во втором тайме «Халл» исполнял 11-метровый, и во время разбега Мейлера Жиру показал своему вратарю, в какую сторону будет бить соперник. Кабальеро послушал одноклубника и отразил удар. «Челси» выиграл всухую и в следующем раунде встретится с «Лестером».